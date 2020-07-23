Большое интервью с сенатором Сергеем Анюховским. О работе, семье и увлечениях

Продолжаем рассказывать на страницах газеты о повседневной деятельности народных избранников. Сегодня наш гость – Сергей Анюховский, директор предприятия «Красный пищевик», от успешного руководства которого зависит благополучие сотен работников, депутат Могилевского областного Совета депутатов и член Совета Рес­публики Национального собрания Республики Беларусь, который старается оправдать доверие людей и помогает изменить их жизнь в лучшую сторону.

– Сергей Анатольевич, расскажите об основных направлениях Вашей работы в Совете Республики?

– Работа членов Совета Республики – это право законодательной инициативы, участие в рабочих заседаниях, в том числе совместных с Палатой представителей, деятельность постоянных и временных комиссий. Я состою в комиссии по экономике, бюджету и финансам. В нее также входят работники банков, представители исполнительной власти, руководители предприятий, профсоюзных объединений и средств массовой информации. Это люди из разных регионов, которые имеют определенный опыт работы в экономическо-финансовой сфере страны. Деятельность комиссии сопряжена с рассмотрением различных вопросов, законопроектов, инициатив, предложений министерств, связанных с нашей национальной экономикой, бюджетом и финансами. За мной закреплено несколько законопроектов, которые сейчас рассматриваются в Парламенте. К примеру, Закон «О бухгалтерском учете и отчетности» уже прошел чтения в Палате представителей, но на следующем этапе согласования появились определенные вопросы, и законопроект был возвращен на доработку в Минис­терство финансов до осенней сессии. Когда рассматриваются узкие законопроекты, стараюсь подключить специалистов на местах. В данном случае помогали бухгалтеры не только нашего, но и других бобруйских предприятий, которые озвучили мнения и дали экспертную оценку по готовящемуся законопроекту. Прекрасно, что наш Парламент представлен людьми разных возрастов и всех отраслей: экономики, социальных сфер, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, науки, спорта. И каждый из нас смотрит на законопроекты через призму своих знаний, умений, опыта.

– Большое значение депутаты уделяют работе с обращениями граждан. Вы регулярно проводите личные приемы и прямые телефонные линии. Что волнует бобруйчан, с какими вопросами и проблемами в основном обращаются?

– Во время личных приемов в регионах в большей степени люди обращаются с житейскими проблемами, и процентов 70-80 это вопросы ЖКХ. Есть также обращения по поводу трудоустройства, по благоустройству и оборудованию детских игровых площадок, организации транспортного сообщения. Если проходят встречи в трудовых коллективах, вопросы часто касаются работы и развития предприятия, отрасли, экономики. К слову, на базе фабрики «Красный пищевик» проводятся совместные приемы граждан с представителями законодательной, исполнительной власти, правоохранительных органов.

– Какие проблемы обратившихся удалось решить?

– Таких примеров в моей практике было много. Из последнего… Неделю назад обратились жители дома по адресу: улица 50-летия ВЛКСМ, 63а. Вопрос заключался в слабом давлении холодной воды на верхних этажах. Специалисты «Водоканала» оперативно отреагировали на депутатский запрос и спустя пару дней устранили неполадки.

– Вы продолжаете оставаться депутатом Могилевского областного Совета. Как помогает предыдущий опыт в нынешней работе на респуб­ликанском уровне?

– Лучше понимаешь порядок проведения сессий, работы в комиссии, формы взаимодействия с избирателями на местах. Можно сказать, прос­то на одну ступеньку выше поднялся. Но все равно базой являются моя деятельность как руководителя и опыт работы в реальном секторе экономики с 2002 года в разных должностях на нескольких предприятиях. Этот опыт, я считаю, сегодня самый главный: когда понимаешь, как работают законы экономики, знаешь белорусское законодательство, когда находишь свое место в этой нише и чувствуешь себя полезным. В моей депутатской деятельности одним из приоритетных направлений вижу улучшение инвестиционного климата в Бобруйске, а также в Славгороде. Это регион, в котором часто бываю и работаю над созданием рабочих мест. Там у нас на модернизированном участке будет налажено мармеладное производство. В Бобруйске выпускается порядка 80 тонн мармелада в месяц, но линия уже устарела. В Славгороде мы выйдем на совершенно новые уровень и ассортимент: на современном оборудовании будем производить 400-450 тонн в месяц. Два района области будут переплетены ниточкой «Красного пищевика». Это рост экономики региона и как следствие наполнение местного бюджета и создание новых рабочих мест.

– В качестве сенатора принимаете участие в акциях, мероприятиях?

– Стараюсь по возможности участвовать во всех мероприятиях, проводимых в Бобруйске, Осиповичах и Славгороде. В качестве и сенатора, и директора недавно принимал участие в празднике «Купалье» на шкловской земле. Содействую проводимым акциям по поддержке подрастающего поколения, оказанию помощи малообеспеченным, многодетным семьям, поддержке ветеранов войны и труда. В непростой эпидемиологической ситуации фабрика оказывает посильную помощь медикам.

– Есть ли у Вас привычка планировать дела заранее?

– Конечно. Однако бывает и элемент форс-мажора, когда планируешь дела, но в силу каких-то обстоятельств все может неожиданно поменяться. Тогда приходится импровизировать. Но в принципе, чтобы все успевать, необходимо планировать день. Для удобства пользуюсь гаджетами, помечаю встречу, звонок или вопрос, который обязательно нужно решить. Личное время тоже стараюсь планировать.

– То есть Вы любите, чтобы все было разложено по полочкам?

– Да, я человек структурный. Так проще, и в определенной степени это дисциплинирует. Нужно, я считаю, полноценно жить, а значит, все успевать: работать, отдыхать, уделять время коллективу, семье и себе.

– Можно сказать, что семья для Вас – надежный тыл и моральная поддержка в любых ситуациях?

– Да, это так. С семьей удается проводить больше времени в выходные, куда-то съездить или сходить вместе. В будни же вечером можем поговорить за вкусным ужином, выйти погулять, когда погода хорошая.

– Депутатская деятельность, руководящая должность на крупном предприятии, семейные заботы… Остается время на личные увлечения? Чем предпочитаете заниматься?

– Летом – велопрогулки, зимой – тренажерный зал, бассейн. В выходные раз в две-три недели к родителям в Толочин езжу пообщаться. Там в баню с отцом сходить на несколько часов, не спеша попариться, поговорить о жизни, что-то обсудить, спросить совета.

– А как относитесь к здоровому образу жизни?

– В моей жизни есть спорт, подсчет калорий, но и есть cheat meal (с англ. «жульничать с едой» или нарушать диету), связанный с праздниками. Спорт для меня – это в большей степени способ разгрузиться. Я уже третий год хожу в тренажерный зал и занимаюсь с тренером. Прогулки на велосипеде – хорошая разгрузка от рабочих будней. Вот сегодня после работы сяду на велосипед и на 2,5 часа уеду кататься за город. Буду смотреть, как зерновые поспевают в нашем сельскохозяйственном филиале. Люблю вдохнуть аромат поля, когда ячмень, рожь стоят созревшие. Особенно в жаркую погоду хорошо чувствуется такой невероятно родной запах!

– В это время отключаете мобильный и Вы недоступны?

– Если важный звонок, могу ответить, если нет, перезвоню позже. Когда с товарищем еду, общаемся в дороге. Если один отправляюсь на велопрогулку, включаю аудиокнигу.

– Какие литературные жанры выбираете?

– Больше профессиональные книги слушаю, тренинги. Могу под настроение выбрать классические произведения или современную литературу. Есть несколько дикторов, голос которых приятен, люблю аудиокниги в их исполнении.

– Сергей Анатольевич, кто для Вас может быть примером?

– Отец. Немного в жизни людей, которые были и остаются примером для меня, учителями, наставниками, у которых до сих пор спрашиваю совета. Пусть ты решение все равно принимаешь сам, но когда человек, которому доверяешь и мнение которого уважаешь, высказал одобрение, похожее на твое суждение, это дает дополнительную уверенность.

– Какие качества уважаете в людях?

– В первую очередь обязательность, исполнительность. Когда человек делает то, что говорит. Последовательность, разумность в действиях.

– Ваше любимое высказывание (или цитата), которое применяете в жизни?

– У меня есть целая книга с цитатами великих людей. Время от времени ее перелистываю. Может не дословно, но часто вспоминаю высказывание американского журналиста Питера Макартура: «Для успеха любого предприятия нужны три человека: мечтатель, профессионал и авантюрист». Очень важно коллектив в хорошем смысле «заразить» своей идеей и дать мотивацию. Тогда выполнимы любые задачи.