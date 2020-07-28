Большая и дружная! Заглянули в гости и узнали, как сегодня живет приемная семья Парфеновых

Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми. А что нужно для счастья ребенку? Правильно. Прежде всего любящие и заботливые родители. Какими бы замечательными ни были условия в детском доме, ничто на свете не заменит семейное тепло. Чтобы дети росли в атмосфере доброжелательности и домашнего уюта, наше государство открывает детские дома семейного типа. Полгода назад, как новогодний и рождественский подарок, в Бобруйске появился седьмой по счету и юбилейный – 50-й – в области такой дом для семьи Парфеновых. Просторный двухэтажный коттедж со светлыми большими комнатами строил Бобруйский завод крупнопанельного домостроения. На днях мы заглянули в гости к Николаю и Татьяне Парфеновым узнать, как обжились в новом доме, как проводят лето, что интересного произошло в семье за это время.

Мы – команда

За прошедшие полгода детских голосов в семье прибавилось: сейчас родители-воспитатели Николай Иванович и Татьяна Витальевна воспитывают 13 детей, четверо родных и 9 приемных. А начиналось все с мечты о большой семье.

Раньше супруги жили в поселке Михалево как раз напротив детского приюта. Ежедневно видели, каким взглядом провожают эти детки любого, кто проходит мимо, как в каждом ищут маму или папу. Просто сердце сжималось... Парфеновы навещали детей, приносили сладости, играли с ними, брали на прогулки. Понимали: всех не обогреешь вниманием и лаской, но хотя бы одному хотелось подарить родительскую любовь. И вот в 2016 году, когда в семье подрастали трое родных деток, супруги взяли двухлетнего малыша Захара. Потом у Парфеновых появились новые братья и сестрички разного возраста. Тогда Татьяна и Николай (как признаются, после сомнений и колебаний от осознания уровня ответственности) приняли предложение стать родителями-воспитателями семейного детского дома. Из квартиры переехали в красивый коттедж и смогли взять к себе еще больше деток. «Неважно, каким путем ребенок пришел в семью, все дети наши», – считают родители. Может, по­этому и адаптация проходит очень быст­ро и без особых проблем.

– Старшие ребята и те, кто прожил с нами какой-то период, воспринимают новеньких не как соперников, а как брата или сестру. Подростки всегда присмотрят за младшими, опекают, «как курица куранятак», если мама чем-то занята. Помогают в детский сад отвес­ти, из школы забрать, во дворе по­играть, – рассказывает Татьяна Витальевна. – Конечно, есть и сложности, как в любой семье, но мы дружно их преодолеваем и находим общий язык, приспосабливаемся друг к другу. Всегда делаем все сообща: и работаем, и отдыхаем. Папа много времени проводит с мальчиками. Любой мужской работой – пилить, гвоздь забить, что-то подправить во дворе или смастерить на даче – все вместе занимаются. А девчонки, естественно, по дому мне помогают, готовить, убирать, заодно и учатся всему, что в жизни пригодится. Папа к спорту привлекает детей: гоняют в футбол, приседают, подтягиваются. Главное – не только занять всех полезным делом, но и не забывать хвалить.

Николай Иванович работает слесарем на заводе тракторных деталей и агрегатов. Как настоящий надежный глава семьи, он первый помощник и поддержка жены. Для него не проблема посуду помыть, обед приготовить или ловко закатать огурцы в банки и управиться с заготовками на зиму.