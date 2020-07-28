Большая и дружная! Заглянули в гости и узнали, как сегодня живет приемная семья Парфеновых
51 0
Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми. А что нужно для счастья ребенку? Правильно. Прежде всего любящие и заботливые родители. Какими бы замечательными ни были условия в детском доме, ничто на свете не заменит семейное тепло. Чтобы дети росли в атмосфере доброжелательности и домашнего уюта, наше государство открывает детские дома семейного типа. Полгода назад, как новогодний и рождественский подарок, в Бобруйске появился седьмой по счету и юбилейный – 50-й – в области такой дом для семьи Парфеновых. Просторный двухэтажный коттедж со светлыми большими комнатами строил Бобруйский завод крупнопанельного домостроения. На днях мы заглянули в гости к Николаю и Татьяне Парфеновым узнать, как обжились в новом доме, как проводят лето, что интересного произошло в семье за это время.
Мы – команда
За прошедшие полгода детских голосов в семье прибавилось: сейчас родители-воспитатели Николай Иванович и Татьяна Витальевна воспитывают 13 детей, четверо родных и 9 приемных. А начиналось все с мечты о большой семье.
Раньше супруги жили в поселке Михалево как раз напротив детского приюта. Ежедневно видели, каким взглядом провожают эти детки любого, кто проходит мимо, как в каждом ищут маму или папу. Просто сердце сжималось... Парфеновы навещали детей, приносили сладости, играли с ними, брали на прогулки. Понимали: всех не обогреешь вниманием и лаской, но хотя бы одному хотелось подарить родительскую любовь. И вот в 2016 году, когда в семье подрастали трое родных деток, супруги взяли двухлетнего малыша Захара. Потом у Парфеновых появились новые братья и сестрички разного возраста. Тогда Татьяна и Николай (как признаются, после сомнений и колебаний от осознания уровня ответственности) приняли предложение стать родителями-воспитателями семейного детского дома. Из квартиры переехали в красивый коттедж и смогли взять к себе еще больше деток. «Неважно, каким путем ребенок пришел в семью, все дети наши», – считают родители. Может, поэтому и адаптация проходит очень быстро и без особых проблем.
– Старшие ребята и те, кто прожил с нами какой-то период, воспринимают новеньких не как соперников, а как брата или сестру. Подростки всегда присмотрят за младшими, опекают, «как курица куранятак», если мама чем-то занята. Помогают в детский сад отвести, из школы забрать, во дворе поиграть, – рассказывает Татьяна Витальевна. – Конечно, есть и сложности, как в любой семье, но мы дружно их преодолеваем и находим общий язык, приспосабливаемся друг к другу. Всегда делаем все сообща: и работаем, и отдыхаем. Папа много времени проводит с мальчиками. Любой мужской работой – пилить, гвоздь забить, что-то подправить во дворе или смастерить на даче – все вместе занимаются. А девчонки, естественно, по дому мне помогают, готовить, убирать, заодно и учатся всему, что в жизни пригодится. Папа к спорту привлекает детей: гоняют в футбол, приседают, подтягиваются. Главное – не только занять всех полезным делом, но и не забывать хвалить.
Николай Иванович работает слесарем на заводе тракторных деталей и агрегатов. Как настоящий надежный глава семьи, он первый помощник и поддержка жены. Для него не проблема посуду помыть, обед приготовить или ловко закатать огурцы в банки и управиться с заготовками на зиму.
За прошедшие полгода детских голосов в семье прибавилось: сейчас родители-воспитатели Николай Иванович и Татьяна Витальевна воспитывают 13 детей, четверо родных и 9 приемных
Все лучшее – детям
Сегодня в семье Парфеновых самая старшая 15-летняя Виктория. Озорная девчонка-веселушка увлекается танцами и этим летом поступила в Жиличский техникум, выбрав профессию плодоовощевода. Теперь вместе с мамой с волнением думают, как сложатся учеба и отношения с новыми друзьями вдали от дома. Илья (14 лет) сочиняет музыку и без ума от истории. 13-летняя Настя предпочитает активные занятия – танцы и волейбол. Еще одна Настя 9 лет отлично умеет петь (ходит в музыкальную школу на вокал) и читать наизусть стихи. 8-летний Дима любит футбол и кататься на велосипеде, а его ровесник Артем осваивает аккордеон. Семилетние Милана и Егор – спортивные и шустрые ребята. Погонять на велосипедах и самокатах, побегать, полазить – это их. Милана еще и на аккордеоне учится играть. Увлечение 6-летнего Захара – плавание. Детсадовцы София и Андрей обожают смотреть мультики и рисовать. А малыши – трехлетний Кирилл и самый младший Сашенька, которому год и 3 месяца, – пока активно познают мир вокруг.
– Каждый ребенок индивидуален. Любой хочет ласки, любви, но к каждому свой подход. Кому-то больше нужен тактильный, телесный контакт: обнять, погладить по голове, подержать на руках, пожмякать. Другие предпочитают слова: говорить и повторять, что люблю, желать хорошего дня, хвалить, поддерживать, – когда Татьяна Витальевна рассказывает о детях, у нее даже взгляд меняется, будто излучает теплый свет. – Один приходит сразу на эмоциях, все расскажет сходу, а у другого придется вытаскивать по слову, чтобы узнать, что случилось. Надо найти и потянуть за «волшебную веревочку», чтобы наладить контакт. Работники отдела образования интересуются, звонят, спрашивают, если нужна консультация психолога, всегда готовы помочь, но мы справляемся пока сами. У нас со всеми детьми очень доверительные отношения. И младший может прийти со своими «серьезными» проблемами, и старший – рассказать про первую любовь. Вообще нам с мужем очень хочется дать детям все, что они недополучили: заботу, внимание, радость, лучшую конфету, лучшую одежду, чтобы у них все было.
Да, у родителей непростая задача – стереть негатив предыдущего жизненного опыта деток и заложить основы добра, нравственности. Кстати, если биологические родственники хотят общаться с детьми, Николай и Татьяна только за. Но, увы, не интересуются... Часто приходит в гости, помогает заниматься, берет на прогулки бабушка лишь одного ребенка.
Еще родители Парфеновы ориентируют детей на получение востребованной профессии и качественного образования. И все стараются: глядя друг на друга, тянутся в учебе к лучшим результатам.
– После уроков в школе обсуждаем, какие оценки у детей. Вот все получили 7, 8, 9, а кто-то один – 5. И уже понимает, что надо лучше готовиться, чтобы хорошие оценки приносить. Учим, что надо стремиться получить хорошее образование, но в то же время не всем же быть министрами, кто-то и на заводе должен трудиться, кому-то хлеб печь нужно, в поле работать. Каждому свое, по силам и по интересу, – рассуждают супруги. – Но мы периодически ставим перед детьми краткосрочные цели, которые можно достичь за месяц-два. Чтобы был стимул у ребенка. Например, школьникам – закончить четверть с хорошими отметками, а малышам – чтобы поведение в детском саду было хорошее две недели. Если добились результата, поощряем, покупаем, что ребенку больше всего хочется. Мы считаем, что так дети научатся быть настойчивыми, ставить перед собой конкретную цель в жизни и успешно достигать ее.
Подвижные каникулы
Лето – благодатная пора. Позади учеба в школе, занятия в объединениях по интересам и в музыкальной школе. В первый месяц каникул Парфеновы много времени провели дома и на даче всей семьей. А также побывали в зоосаде в Буйничах и в жлобинском аквапарке. В июле и августе старшие ребята отдыхают в загородном лагере «Мечта». А детсадовцев родители планируют отправить оздоровиться в санаторий «Радуга». Они ведь тоже устают от садика, как взрослые от работы, поэтому тоже должен быть «отпуск».
Семья Парфеновых за активный досуг. Когда позволяет погода, могут поехать на озеро купаться и загорать. Часто ходят в городской парк кататься на велосипедах, гироскутерах и роликах. Во дворе тоже оборудована небольшая детская площадка – качели и песочница, но этого маловато для подвижной ребятни, поэтому периодически выезжают отдыхать за город. В лесу на свежем воздухе и просторе устраивают шумные спортивные соревнования, чтобы выплеснуть накопившиеся эмоции и энергию. Тут уж от души можно повеселиться, набегаться, покричать, поиграть в догонялки, в ход идут мячи, скакалки, шишки.
Тишина в доме наступает, когда подростки берут в руки гаджеты (куда ж без них в жизни современных детей!), а малыши заняты любимыми мультиками. Однако для всех действует четкое правило – время пользования ограничено.
– Хочешь спать или нет, мобильные должны положить в 10 часов вечера. Ребенку обязательно нужно хорошо выспаться. Днем тоже обозначены определенные рамки, когда гаджетами пользоваться нельзя. Если дети не слушаются, телефоны все сдают мне, – строго следит за выполнением установленного правила мама Татьяна.
Быть многодетными родителями – огромный труд. Именно в семье закладываются представления детей о хорошем и плохом, поэтому мама и папа стараются быть примером для них. В выходные дни в доме Парфеновых витают вкусные запахи выпечки, и все семейство непременно собирается за столом на чаепитие с пирогами.
Дружные, активные, трудолюбивые, сплоченные… Парфеновы – большая семья, где царят взаимопонимание, уважение и любовь. «Наше счастье – в наших детях», – говорят родители.