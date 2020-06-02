Более тысячи семей в Могилевской области воспользовались правом досрочно использовать семейный капитал

В Могилевской области семейный капитал назначен 8866 семьям. Суть государственной программы в том, что при рождении или усыновлении третьего или последующего малышей родители получают материальную помощь. с 1 января этого года распорядиться семейным капиталом досрочно, не дожидаясь 18-летнего возраста ребенка, можно уже не только в рамках оплаты медицинских услуг, но его можно потратить на улучшение жилищных условий многодетной семьи, а также на обучение в государственных вузах и сузах.

Как сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите населения Могилевского облисполкома, в области 1300 семей воспользовались правом распоряжаться семейным капиталом досрочно. 93% направили средства на улучшение жилищных условий, 4% - на медицинские услуги и 3% - на образование детей.