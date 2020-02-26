Более $61 млн компенсации за грязную нефть Беларусь может получить от России, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Мы по протоколу имеем 563 тыс. т грязной нефти, которую переработал Мозырский НПЗ. Сумма компенсации определяется из расчета $15 за баррель - по технологии, аналогичной с другими соседями, с которыми российская сторона рассчиталась. Таким образом, Беларусь может получить компенсацию более $61 млн", - отметил Александр Тищенко.

Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть и рассчитывает на компенсацию из расчета $15 за баррель, как сообщал ранее зампред концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

19 апреля 2019 года "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. В результате принимать и перерабатывать российскую нефть прекратил ряд стран. Ущерб был нанесен и трубопроводной системе, Мозырский Нефтеперерабатывающий завод и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки.

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