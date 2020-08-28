Более 450 бобруйчан трудились этим летом в студенческих отрядах

Близится к завершению трудовой семестр. Более 450 ребят этим летом трудились в студенческих отрядах организаций Бобруйска и области.

Трудовой семестр проходит в нынешнем году под знаком 75-летия Великой Победы. При организации работы особое внимание уделяется созданию для детей и молодежи безопасных условий труда и соблюдению трудового законодательства. Ребята зачислялись в состав отряда на основании письменного заявления. Каждый юный работник перед заключением трудового договора проходил бесплатную медицинскую комиссию, а также инструктаж по охране труда. Об этом сообщила второй секретарь Бобруйской городской организацией ОО «БРСМ» Ольга Медведева.

Студенческие отряды отработали в УО «Бобруйский государственный аграрно – экономический колледж», филиале БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж», УО «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж», ГЛХУ «Бобруйский лесхоз», филиале «Воротынь» ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», ГУКДП «Межрайонный домостроительный комбинат», ЗАО «Легпромразвитие», КПУП «Теплоэнергетика г.Бобруйск», КУП «ДЭП г.Бобруйска», КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Бобруйска», КУП «ЖРЭУ Первомайского района г.Бобруйска», ОАО «Славянка», ОАО «Красный пищевик», ИООО «Кировский пищевой комбинат», ГУО «Оздоровительный лагерь «Бобренок-2010», ГУО «Бобруйский оздоровительный лагерь «Мечта», учреждениях здравоохранения.

В рамках городского конкурса «Трудовой семестр-2020» будут определены победители в различных номинациях до 15 октября этого года.

Полезная трудовая практика, новые впечатления и знакомства - можно с уверенностью сказать, что нынешнее лето подарило ребятам ценный опыт, который пригодится в будущем.

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