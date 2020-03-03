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Общество

Более 350 ребят занимаются в Центре дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска

belta.by 91 0

Более 350 ребят занимаются в Центре дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска

В отделе технического творчества ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска" в двенадцати кружках занимаются более 350 ребят. На площадях центра ежегодно проходит до 15 республиканских соревнований. Здесь имеется одна из самых современных трасс для соревнований по автомоделизму.

На снимке: в кружке "Судомодельный спорт".

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