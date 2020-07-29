Более 3000 товаров от 40 копеек. «Царские подарки» приглашают за покупками*

День рождения у любимого чада, юбилей у близкого родственника или коллеги, значимая дата совместной жизни? Позаботьтесь о памятном презенте! Выбрать его вам помогут в эксклюзивном магазине с оригинальным названием

«Царские подарки».

В нынешнем году торговый объект отметил 20-летие. На протяжении всего этого времени магазин неизменно предлагает бобруйчанам широкий ассортимент товаров для дома и сувенирную продукцию на любой вкус и карман. Здесь можно приобрести нужные и полезные вещи в быту и работе: офисные кресла и стулья, люстры, посуду, электрокамины, мангалы, часы и многое другое. Вниманию покупателя представлены также различные товары, которые отлично подойдут в качестве подарка: статуэтки, вазы, шкатулки, мягкие игрушки, куклы, картины, формовой шоколад и так далее. В магазине продаются товары белорусского, русского и китайского производства. Есть вещи ручной работы, которые выполнены местными мастерами и ремесленниками. Здесь представлены также изделия выпускников колледжа им. А.Е. Ларина и работников ОАО «ФанДОК».

– Сувенирный шоколад с национальной символикой пользуется большим спросом среди покупателей. Особенно его любят брать те, кто приехал погостить в Бобруйск. В прошлом году в США ушло два контейнера, – говорит директор магазина Николай Буйвило.

Главной целью своей работы учредитель ставит удовлетворение спроса каждого покупателя независимо от возраста. Опытные продавцы помогут разобраться в многообразии товаров (а здесь их представлено более 3000 наименований), сделать правильный выбор и совершить выгодную покупку. Цены начинаются от 40 копеек. Николай Георгиевич убежден – важно радовать себя и своих близких приятными вещами – это то, что дарит настроение и помогает сохранить в душе драгоценные моменты.

В магазине возможна рассрочка по карте «Халва» на два месяца.

Магазин «Царские подарки» работает с 9.00 до 18.00, в субботу, воскресенье — выходной.

Адрес: ул. Октябрьская, 149а (здание МДСК, фойе).

Тел. 8(029) 677‑28‑77, 70-84-42.

ЧТУП«ДеВал», УНП 790396905