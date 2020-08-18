Более 15 тысяч бобруйчан предпочитают электронный способ взаимодействия с налоговыми органами

По состоянию на начало августа 15,5 тысяч бобруйчан имеют доступ к электронному сервису «Личный кабинет плательщика» на сайте МНС. Количество граждан, предпочитающих электронный способ взаимодействия с налоговыми органами, постоянно увеличивается и по сравнению с прошлым годом оно возросло на 1,6 тысяч человек. Наибольший интерес к этому электронному сервису традиционно проявляют физические лица, являющиеся плательщиками подоходного, единого, земельного налогов и налога на недвижимость.

С помощью «Личного кабинета» граждане могут дистанционно заполнять декларации и направлять их в налоговую инспекцию, подавать уведомления об осуществлении деятельности для расчета единого налога, получать извещения на уплату налогов, в том числе извещения на уплату налога на недвижимость и земельного налога, а также производить их уплату, получать сведения о переплатах, недоимках, справку о расчетах с бюджетом, выписку из лицевых счетов, записаться на личный прием к руководству инспекции и т.д.

Со всеми возможностями интернет-сервиса «Личный кабинет плательщика» можно ознакомиться на сайте МНС.

Логин и пароль для доступа в «Личный кабинет плательщика» гражданин может получить в любой инспекции, независимо от места своей постановки на учет. Для этого при обращении в инспекцию ему необходимо иметь при себе только документ, удостоверяющий личность.

Инспекция МНС Республики Беларусь по г.Бобруйску