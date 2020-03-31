Более 14 тысяч бобруйчан имеют «Личный кабинет» на сайте МНС

В Бобруйске электронным сервисом «Личный кабинет плательщика» по состоянию на 01.03.2020 пользуются уже 14,8 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом это количество увеличилось на 2,1 тысяч человек.

Наибольшей популярностью электронное взаимодействие с налоговыми органами пользуется у граждан, являющихся плательщиками подоходного, единого, земельного налогов и налога на недвижимость.

С помощью «Личного кабинета» граждане могут дистанционно заполнять декларации и направлять их в налоговую инспекцию, подавать уведомления об осуществлении деятельности для расчета единого налога, получать извещения на уплату налогов и производить эту уплату, получать сведения о переплатах, недоимках, справку о расчетах с бюджетом, выписку из лицевых счетов, записаться на личный прием к руководству инспекции и т.д. Ознакомиться с возможностями интернет-сервиса «Личный кабинет плательщика» можно на сайте МНС nalog.gov.by.

Регистрация граждан в данном электронном сервисе осуществляется бесплатно. Для этого гражданину достаточно обратиться в любой налоговый орган с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность. После подачи заявления и предъявления паспорта ему выдадут идентификационный логин и пароль для входа в свой «Личный кабинет плательщика».

Инспекция МНС Республики Беларусь по г.Бобруйску