Более 10 млн электронных рецептов выписано в Беларуси в 2019 году
belta.by 41 0
Более 10 млн электронных рецептов выписано в Беларуси в 2019 году, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник на итоговой коллегии Минздрава.
В плане развития электронного здравоохранения наиболее развита технология "Электронный рецепт", которая внедрена в 592 организациях, в том числе в более половине коммерческих аптек. При этом наблюдается положительная динамика при их выписке: если в 2018 году это было менее 6 млн, то в 2019-м - более 10 млн.
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