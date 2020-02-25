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Более 10 млн электронных рецептов выписано в Беларуси в 2019 году

belta.by 41 0

Более 10 млн электронных рецептов выписано в Беларуси в 2019 году

Более 10 млн электронных рецептов выписано в Беларуси в 2019 году, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник на итоговой коллегии Минздрава.

В плане развития электронного здравоохранения наиболее развита технология "Электронный рецепт", которая внедрена в 592 организациях, в том числе в более половине коммерческих аптек. При этом наблюдается положительная динамика при их выписке: если в 2018 году это было менее 6 млн, то в 2019-м - более 10 млн.

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