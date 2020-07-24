Бобруйским медикам вручили заслуженные награды

Медицинский работник – это не просто профессия, это призвание, которое становится судьбой! Слова благодарности за работу в режиме «нон-стоп» и за помощь в трудные минуты звучали в актовом зале Бобруйской центральной больницы на тожественном вручении наград медицинским работникам нашего города, которые особо отличились в реализации мер по противодействию пандемии коронавирусной инфекции.

Председатель горисполкома Александр Студнев, искренне поблагодарил всех, кто каждый день помогает людям, за нелегкую работу «на передовой».

– Мы как исполнительная власть прекрасно понимаем, насколько для медработников важны рабочее место, оборудование, инструменты. Конечно, мы сегодня не все можем сделать и не все реально успеть сделать, но с прошлого года начали активно заниматься и ремонтами, и установкой необходимого оборудования. Мы понимаем, что нужно сделать и что в ближайшее время сделаем. 1 августа вместе с вами откроем детскую больницу после реконструкции. Надо сказать, приятное заведение получилось, но пусть туда детки лучше не попадают, а ходят на экскурсию. Всем крепкого здоровья, благополучия и уверенности.

К поздравлениям присоединился и начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

– Вашу работу с благодарностью и теплотой, искренней признательностью вспоминают все наши жители, которые прошли через ваши руки, которых вы спасли, и те кто, кто не попал в стены медучреждений, благодаря слаженным действиям власти, медицинских работников, санитарной службы и всех, кто участвовал в процессе уменьшения последствий распространения коронавирусной инфекции. И вот эта волна признательности нашла отражение в нашем сегодняшнем мероприятии, потому что никто из тех, кто работает, не должен быть забыт. Моя почетная миссия поздравить хотя бы маленькую долю тех, кто постоянно участвует в активном лечении наших граждан. Я надеюсь, эти маленькие признательности от страны будут приятным бонусом в вашей работе.

Многие медработники нашего города отмечены за особые достижения в производственной и иной деятельности, за плодотворную работу и профессионализм, за личный вклад в оказание высококвалифицированной помощи. Они награждены Почетными грамотами Бобруйского городского исполнительного комитета и главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома, обкома профсоюза, получили благодарности Министра здравоохранения Республики Беларусь и Бобруйского горисполкома. Старший фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» Диана Ижутина награждена нагрудным знаком Министерства здравоохранения «Отличник здравоохранения Республики Беларусь». Во время мероприятия музыкальные подарки медикам звучали в исполнении солистов образцовой эстрадной студии «Росы».