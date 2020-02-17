Бобруйский завод ТДиА готовится отметить юбилей

В августе исполняется 75 лет Бобруйской межрайонной мастерской капитального ремонта. Именно она стала базой для нынешнего предприятия. И уже трудно назвать «железным конем» последнюю модель бобруйского трактора «Беларус — 742», чья кабина напоминает кокпит авиалайнера, а система управления — спорткар. А впереди — новая работа и расширение географии поставок продукции.

Первое, что видишь, когда оказываешься на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов — портреты на аллее славы и рисунки «Наша работа глазами детей». И это важная часть общего дела.

Современную технику в Бобруйске делают на современном оборудовании. Очень перспективный проект - автоматические линии производства колес. Здесь гарантировано европейское качество продукции, а значит — и максимальное количество заказов от партнеров. В цехе производят колеса не только для всех моделей МТЗ, но и другой сельскохозяйственной техники. А есть работа - есть и заработок.

Еще одна заводская гордость — участок гибких технологий. Один такой станок выполняет такое же количество операций, как раньше – более полусотни единиц оборудования. А точность обработки деталей сравнима с производством швейцарских часов.

К своему юбилею бобруйчане подходят с хорошим настроением. Здесь производят более полутора тысяч наименований оригинальных запчастей к тракторам «Беларус», освоили самостоятельный выпуск более 20 моделей тракторов и коммунальных машин. Заводчане экспортируют свою продукцию в 59 стран.

В планах на этот год — современные модели тракторов для стран Евросоюза и Юго-Восточной Азии. Подготовлены к выпуску новые типоразмеры колес для заводов в Петербурге и Ростове, Гомеле и Бобруйске. И главная гарантия успешной работы предприятия — поддержка коллектива.

Но вернется к тому, с чего начинался рассказ. Детские рисунки работы родителей — это гордость за папу и маму, за их завод, и за родной город.