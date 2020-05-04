Бобруйский театр предлагает посмотреть спектакль «Пигмалион» или «MY FAIRY LADY» он-лайн
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Могилевский областной театр драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича предлагает Вам заглянуть в архив спектаклей и посмотреть онлайн-показ: «Пигмалион» или «MY FAIRY LADY»
Можно ли из уличной цветочницы сделать герцогиню из высшего света? Профессор Хиггинс, поспорив с полковником Пикерингом, берется за 3 месяца из уличной цветочницы сделать ту, которую бы в высшем свете все приняли за герцогиню. И он выиграл пари. Но его ´творение´ становится проблемой...
В спектакле заняты артисты: А.Дворянников, А.Парфенович, С.Карбовский, Т.Дорогобед, В.Лебедева, Н.Кашпур, В.Бабинич, С.Бобровник, А.Грахова, Л.Камилова, Л.Покревская, А.Волчек, П.Микулик, К.Лебедев, Л.Савин и М.Малишевская.
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