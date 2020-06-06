Бобруйский театр песни «Шина-най» и певец Виталий Гордей записали клип-благодарность

Бобруйский образцовый театр песни «Шина-най» выпустил новый клип совместно с певцом Виталием Гордеем. Он снимался в городе на Березине и называется «Спасибо скажем всем».

«Щина-най» - это большой творческий коллектив, объединяющий юных певцов. Бобруйские школьники любят петь и с радостью выходят на сцену. Они проводили репетиции на протяжении всей весны.

По словам руководительницы коллектива Аллы Ефименко, новым клипом артисты хотели сказать спасибо врачам, которые борются с опасным вирусом, а также всем людям, не теряющим оптимизма в непростое время.