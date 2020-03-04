Бобруйский спортсмен в 9-й раз стал чемпионом страны по настольному теннису

В Минске завершился личный чемпионат Беларуси по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие по 24 лучших спортсмена и спортсменки согласно национальному рейтингу.

В мужском чемпионате золотую медаль выиграл Павел Платонов (Бобруйск). В финальном матче он переиграл действующего чемпиона страны Александра Ханина из Минска. Бронзовую награду завоевал минчанин Андрей Милованов.

А в женском парном разряде обладательницей «бронзы» вместе с Ульяной Ольховской из Минска стала могилевчанка Дарья Кисель.