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Спорт

Бобруйский спортсмен в 9-й раз стал чемпионом страны по настольному теннису

mogilevnews.by 60 0

Бобруйский спортсмен в 9-й раз стал чемпионом страны по настольному теннису

В Минске завершился личный чемпионат Беларуси по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие по 24 лучших спортсмена и спортсменки согласно национальному рейтингу.

В мужском чемпионате золотую медаль выиграл Павел Платонов (Бобруйск). В финальном матче он  переиграл действующего чемпиона страны Александра Ханина из Минска. Бронзовую награду завоевал минчанин Андрей Милованов.

А в женском парном разряде обладательницей «бронзы» вместе с Ульяной Ольховской из Минска стала могилевчанка Дарья Кисель.

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