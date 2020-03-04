Бобруйский спортсмен в 9-й раз стал чемпионом страны по настольному теннису
mogilevnews.by 60 0
В Минске завершился личный чемпионат Беларуси по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие по 24 лучших спортсмена и спортсменки согласно национальному рейтингу.
В мужском чемпионате золотую медаль выиграл Павел Платонов (Бобруйск). В финальном матче он переиграл действующего чемпиона страны Александра Ханина из Минска. Бронзовую награду завоевал минчанин Андрей Милованов.
А в женском парном разряде обладательницей «бронзы» вместе с Ульяной Ольховской из Минска стала могилевчанка Дарья Кисель.
также
-
Бобруйский спортсмен в 9-й раз стал чемпионом страны по настольному теннису
-
Бобруйчане взяли первое место на республиканских соревнованиях по каратэ
-
Красота, грация и пластика. Юные бобруйчане показали спортивные таланты
-
Воспитанник Бобруйской СДЮШОР занял первое место на республиканском турнире по боксу
-
ФК «Белшина» одолел «Речицадрев»