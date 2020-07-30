Бобруйский спортсмен стал победителем конкурса «Лучший в боксе» в молодежной номинации
26 0
Белорусская федерация бокса подвела итоги конкурса «Лучший в боксе», который проходил под эгидой AIBA и был приурочен к Международному дню бокса, который ежегодно отмечается в июле.
Лучшие спортсмены были названы в 11-ти номинациях. Лучшим боксером в возрастной категории «Молодежь» признан бобруйчанин Александр Довнар.
Напомним, 17-летний мастер спорта Александр Довнар недавно стал финалистом Кубка Беларуси, завоевав серебряную медаль в трудном поединке с чемпионом II Европейских игр Дмитрием Асановым. К слову, Дмитрий Асанов также стал победителем конкурса в возрастной категории «Элита».
также
-
Бобруйский спортсмен стал победителем конкурса «Лучший в боксе» в молодежной номинации
-
Шквал атак и снова поражение. «Белшина» уступила футбольному клубу «Неман» со счетом 0:1
-
Шахматист Герман Кочетков: «Важно думать о последствии своих «ходов» в жизни»
-
Ветеран бобруйского футбола Светлана Новикова не перестает удивлять
-
Бобруйские боксеры — на пьедестале!