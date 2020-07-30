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Спорт

Бобруйский спортсмен стал победителем конкурса «Лучший в боксе» в молодежной номинации

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Бобруйский спортсмен стал победителем конкурса «Лучший в боксе» в молодежной номинации

Белорусская федерация бокса подвела итоги конкурса «Лучший в боксе», который проходил под эгидой AIBA и был приурочен к Международному дню бокса, который ежегодно отмечается в июле.

Лучшие спортсмены были названы в 11-ти номинациях. Лучшим боксером в возрастной категории «Молодежь» признан бобруйчанин Александр Довнар.

Напомним, 17-летний мастер спорта Александр Довнар недавно стал  финалистом  Кубка Беларуси, завоевав серебряную медаль в трудном  поединке  с чемпионом II Европейских игр Дмитрием Асановым. К слову, Дмитрий Асанов также стал победителем конкурса в возрастной категории «Элита».

mogilevnews.by

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