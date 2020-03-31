Бобруйский спортсмен Дмитрий Ходас: «Я обязательно буду ходить!» (видео)

Блестящее будущее, прогнозы тренеров и неутешительный диагноз. Дмитрий Ходас в один момент из подающего большие надежды спортсмена занял место на больничной койке. Впереди – долгая реабилитация, и средств на все не хватает. Помочь парню может каждый желающий.