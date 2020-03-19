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Культура

Бобруйский краеведческий музей принял участие в І республиканском краеведческом форуме Беларуси

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Бобруйский краеведческий музей принял участие в І республиканском краеведческом форуме Беларуси

12-13 марта 2020 г. в рамках Года малой родины в Национальном историческом музее Республики Беларусь проходил І республиканский краеведческий форум. Организаторами мероприятия  стали Национальный исторический музей Республики Беларусь, общественное объединение "Белорусский фонд культуры" при поддержке трех министерств: культуры, информации и образования Республики Беларусь. В Национальном историческом музее собрались более 200 краеведов, среди которых были профессиональные исследователи из научных институтов и центров Национальной академии наук Беларуси, высших учебных заведений, музеев и библиотек. В работе секции форума «Асоба ў краязнаўстве» с докладом ­«Слово о бобруйском исследователе Валерии Мельникове» приняла участие научный сотрудник УК «Бобруйский краеведческий музей» И.Овсейчик. По итогам работы форума планируется издание сборника докладов.

bobruisk.by

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