Бобруйский кожевенный комбинат вышел на рынок Китая
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Предприятия легкой промышленности страны активно ведут работу по расширению рынков сбыта и диверсификации экспорта. В частности, ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат», сообщили в концерне «Беллегпром», вышел на рынок Китая: туда поставлена продукция на сумму 89 тысяч долларов.
К слову, около года назад представители комбината участвовали в совместной белорусско-китайской выставке товаров и услуг в индустриальном парке «Великий камень». Они посетили стенды ряда китайских компаний по производству галантерейной продукции, спецодежды и спецобуви, провели с ними переговоры о возможном сотрудничестве и торговле. В том числе прозвучало и предложение о создании совместного предприятия с вариантом вхождения в свободную экономическую зону.
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