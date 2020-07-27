Бобруйский кожевенный комбинат вышел на рынок Китая

Предприятия легкой промышленности страны активно ведут работу по расширению рынков сбыта и диверсификации экспорта. В частности, ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат», сообщили в концерне «Беллегпром», вышел на рынок Китая: туда поставлена продукция на сумму 89 тысяч долларов.

К слову, около года назад представители комбината участвовали в совместной белорусско-китайской выставке товаров и услуг в индустриальном парке «Великий камень». Они посетили стенды ряда китайских компаний по производству галантерейной продукции, спецодежды и спецобуви, провели с ними переговоры о возможном сотрудничестве и торговле. В том числе прозвучало и предложение о создании совместного предприятия с вариантом вхождения в свободную экономическую зону.