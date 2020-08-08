Бобруйский горисполком проводит сегодня прямые линии

8 августа с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведут:

ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ОМЕЛЮСИК, ­заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18 . Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образован­ие, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ.

ВИТАЛИЙ АНТОНОВИЧ ГРАХОВСКИЙ, заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, социальная защита.

ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА КОНЦЕВАЯ, заместитель главы администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77 75 17. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, государственная молодежная политика, средства массовой информации.