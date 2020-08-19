Бобруйский боксер Александр Радионов: «Каждое занятие – это совершенствование техники и работа над собой»

Для одного из самых титулованных молодых боксеров Бобруйска Александра Радионова нынешний год юбилейный: исполнилось 10 лет, как он связал жизнь с рингом. Парень является мастером спорта Республики Беларусь международного класса, победителем Кубка страны 2019 года, троекратным призером чемпионатов Европы, победителем и призером ряда международных турниров. Мы пообщались с бобруйчанином и расспросили о его пути в спорте, а также узнали, к чему сегодня готовится молодой человек.

Придя в зал бокса, который располагается на улице 50-летия ВЛКСМ, 10, мы застали члена национальной команды за интенсивной тренировкой. Парень уверенно отрабатывал удары на ринге с юными коллегами по спорту. Александр для них пример для подражания. Это неудивительно, ведь в свои 20 лет молодой человек достиг больших высот в боксе. Но этому способствовали годы упорных занятий, которые активно продолжаются и сегодня. Путь становления спортс­мена прошел на глазах его тренера Бобруйской СДЮШОР Сергея Болбаса, привившего ему огромную любовь к боксу. Впервые Александр попал к нему 10-летним мальчишкой.

– Мне очень хотелось заниматься мужественным видом спорта. Я был наслышан о том, что в нашем городе сильные традиции бокса. К нам в школу пришел тренер и предложил прийти на занятия. Я стал ходить на тренировки, загорелся этим. Потом были мои первые соревнования, и я понял, что с этой дороги не сверну. Сейчас бокс – неотъемлемая часть моей жизни, – рассказывает Александр Радионов.

Сергей Болбас вспоминает:

– Саша занимался иногда фанатично. Бывали моменты, когда нужно было сказать ему: «Хватит, тренировка закончена, нужно отдохнуть». Помню все его весовые категории. Начинали мы с самой младшей возрастной группы – 13-14 лет в категории 38,5 килограмма. В 2013 году он боксировал на своих первых респуб­ликанских соревнованиях – спартакиаде школьников в Барановичах. Дошел до финала, но проиграл местному боксеру. Однако впоследствии одержал много ярких побед.

Отметим, что к поражениям парень относился всегда философски. Для него это возможность учесть ошибки и недочеты, чтобы смело двигаться вперед. Первую медаль на чемпионате Европы в Турции парень завоевал в категории 56 кг, а вторую в Италии – 60 кг. Третью медаль в 2019 году Александр выиграл в России во Владикавказе в категории до 69 кг в 18-летнем возрасте. К слову, он был одним из самых молодых спортсменов на чемпионате Европы. Перед этим предварительно боксер выиграл отборочный турнир памяти заслуженного тренера Беларуси Анатолия Колчина в Орше, где одержал четыре яркие победы. Сегодня Александр выступает во взрослой категории «Элита» – 69 килограммов, которая считается олимпийской. Здесь все по-взрослому: и формула, и правила боя. Как мы видим, за эти годы молодой человек побывал на соревнованиях во многих странах Европы, объехал почти всю Беларусь. И думается, география мест будет только расширяться.

Сейчас парень готовится к осенним стартам – первым играм стран СНГ, которые планируется провести в октябре в Казани, а также к чемпионату Беларуси. Тренируется Александр два раза в день шесть дней в неделю. Спортсмен признается: к такому ритму жизни он давно привык. Когда видишь перед собой цель и знаешь, зачем тебе это нужно, все дается легко. Бокс закалил его характер и сформировал как личность.

– Если твое сердце горит этим, ты идешь на тренировку с радостью. Каж­дое занятие – это совершенствование техники и работа над собой, без чего нет роста, – говорит боксер.

Александр Радионов совмещает тренировки с учебой в университете физической культуры и здоровья на факультете спортивных игр и единоборств. В свободное от занятий и учебы время он любит активный отдых – рыбалку и походы в лес.