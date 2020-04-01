Бобруйский аниматор Александр Герасимов, известный ролью Бабы-яги: «Мне нравится дарить людям сказку»
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1 апреля отмечается День юмора и смеха. Это праздник розыгрышей и хорошего настроения. А как его поднять? Можно послушать смешные истории, потанцевать, над кем-то пошутить, но все-таки лучшее лекарство от скуки – конечно же, игра. Для аниматора Александра Герасимова она стала профессией. Бобруйчанин работает хореографом в Центре дополнительного образования детей и молодежи, учит ребят 5-17 лет народным и эстрадным танцам. А в свободное время занимается организацией праздников для детей и взрослых.
– Александр, как в Вашу жизнь пришла анимация?
– Все начиналось с танцев. В 1982 году я пришел в знаменитый коллектив «Юность», которым руководил Сергей Лукашевич. Да так и остался здесь на много лет. Наш хореограф устраивал различные спектакли в детских летних лагерях и во Дворце искусств, в которых участвовали все танцоры «Юности», в том числе я. Однажды он предложил роль Бабы-яги, мне было лет 16. Тогда я испытал определенный шок, хотя знал, что эту роль хорошо исполняли мужчины-актеры. Попробовал – и полюбил этот персонаж. С тех пор стал играть из года в год в любом спектакле. Изображал ее и в дошкольных учреждениях, где работал хореографом. Малышам очень нравилось. В то время дети еще верили в Бабу-ягу, ведь это один из самых важных героев русских сказок. Затем появилось модное слово «анимация». Мы с командой ребят открыли ИП: они выступали в качестве клоунов, а на мне по-прежнему была Баба-яга. Но пришлось сыграть и Лешего, и Кощея Бессмертного. Второй персонаж мне тоже понравился. Я разрушил стереотип и доказал, что он может быть не обязательно высоким, но и маленьким. Главное – чтобы он был худой и костлявый (смеется – прим. автора). Почему-то мне приходится играть всяких вредин, но через это я все равно учу детей добру.
– Сегодня Вы работаете в одном из развлекательных центров города. Какова Ваша аудитория?
– От года до… Все клиенты для нас – мальчики и девочки, независимо от возраста. Вот недавно поздравляли с днем рождения 45-летнего «мальчика», а теперь на очереди 80-летняя «девочка». Наверное, дело в том, что каждый взрослый в душе все равно остается ребенком. Мне нравится дарить людям сказку. Хочу сказать, что взрослая аудитория прекрасно воспринимает мою Бабу-ягу, ведь старшее поколение выросло на таких персонажах. Мы дурачимся с ними, как с детьми. Вообще я очень люблю работать одновременно с детьми и их родителями. Мальчишки и девчонки быстрее раскрепощаются, когда папа и мама также перепрыгивают через веревочку, играют, как они. Да и родители становятся другими – детьми. Это очень объединяет семью и дарит всем громадное удовольствие.
Однажды была довольно смешная ситуация. Я, как всегда, отработал Бабой-ягой. Костюм не снимал. Мужчины-папы захотели помочь донести аппаратуру до машины. У нас очень много инвентаря – вся программа с музыкальным сопровождением. Принесли, поставили, а потом спрашивают: «А можно услышать ваш настоящий голос?» Я перехожу на свой естественный голос. Они: «Погодите, так Вы мужчина?» У людей был шок. Это было очень забавно. Кстати, приезжая иногда с мероприятий, я могу еще час разговаривать голосом персонажа – настолько вживаюсь в роль. Жена мне в такие моменты говорит в шутку: «Выключи Бабу-ягу, ты не на работе, а уже дома»
– А что Вам дарит радость и вдохновляет по жизни?
– В старшей школе я мечтал стать педагогом. Я даже документы подавал на учителя начальных классов. Так получилось, что набор был практически закончен, и мне сказали: «Вы, наверное, не пройдете. Идите на физкультуру». В итоге я получил диплом физкультурника. Я веду к тому, что очень люблю работать с детьми, получаю от этого огромное удовольствие. Мои воспитанники приводят ко мне своих детей. Это уже как мои внуки. И это дарит мне потрясающие эмоции.
– Можете ли рассказать забавные случаи из практики?
– Однажды была довольно смешная ситуация. Я, как всегда, отработал Бабой-ягой. Костюм не снимал. Мужчины-папы захотели помочь донести аппаратуру до машины. У нас очень много инвентаря – вся программа с музыкальным сопровождением. Принесли, поставили, а потом спрашивают: «А можно услышать ваш настоящий голос?» Я перехожу на свой естественный голос. Они: «Погодите, так Вы мужчина?» У людей был шок. Это было очень забавно. Кстати, приезжая иногда с мероприятий, я могу еще час разговаривать голосом персонажа – настолько вживаюсь в роль. Жена мне в такие моменты говорит в шутку: «Выключи Бабу-ягу, ты не на работе, а уже дома».
– Как Вы считаете, юмор может спасти мир?
– Думаю, смех успокаивает людей. Давайте окунемся в ситуацию, в которой сегодня находится весь мир из-за коронавируса. Все в таком недоумении, волнении. Куда не придешь – там говорят об этом. Поэтому я пытаюсь всех расслабить в каком-то плане. Я сам по жизни весельчак. Иногда даже начинаю разговаривать с людьми голосом Бабы-яги, чтобы они улыбнулись, посмеялись. То же самое происходит с детьми на уроках. Когда пытаюсь кого-то поругать, понимаю, что эту «ругань» надо обыграть, и превращаюсь в маленькую Бабку-ежку. Дарю детям позитив, хорошее настроение. Очень важно снять любой негатив, разрядить обстановку. Когда я вечером прихожу домой, для поднятия собственного тонуса включаю известных юмористов, иногда даже черпаю оттуда какие-то шутки, интересные фразы для своей работы.
– Какие планы на будущее?
– Собираюсь продолжать играть Бабу-ягу, радовать детей и взрослых. Это персонаж, который никогда не стареет. Мне всего лишь 325 лет – еще жить и жить. Ну, или 47 – баба ягодка совсем (смеется – прим. автора).
– Что бы Вы пожелали читателям в День смеха и юмора?
– Самое главное – не поддаваться панике! Больше оптимизма, радости и улыбок!
– Спасибо за интервью. Творческих успехов Вам и позитива!