Бобруйский аниматор Александр Герасимов, известный ролью Бабы-яги: «Мне нравится дарить людям сказку»

– Александр, как в Вашу жизнь пришла анимация?

– Все начиналось с танцев. В 1982 году я пришел в знаменитый коллектив «Юность», которым руководил Сергей Лукашевич. Да так и остался здесь на много лет. Наш хореограф устраивал различные спектакли в детских летних лагерях и во Дворце искусств, в которых участвовали все танцоры «Юности», в том числе я. Однажды он предложил роль Бабы-яги, мне было лет 16. Тогда я испытал определенный шок, хотя знал, что эту роль хорошо исполняли мужчины-актеры. Попробовал – и полюбил этот персонаж. С тех пор стал играть из года в год в любом спектакле. Изображал ее и в дошкольных учреждениях, где работал хореографом. Малышам очень нравилось. В то время дети еще верили в Бабу-ягу, ведь это один из самых важных героев русских сказок. Затем появилось модное слово «анимация». Мы с командой ребят открыли ИП: они выступали в качест­ве клоунов, а на мне по-прежнему была Баба-яга. Но пришлось сыграть и Лешего, и Кощея Бессмертного. Второй персонаж мне тоже понравился. Я разрушил стереотип и доказал, что он может быть не обязательно высоким, но и маленьким. Главное – чтобы он был худой и костлявый (смеется – прим. автора). Почему-то мне приходится играть всяких вредин, но через это я все равно учу детей добру.

– Сегодня Вы работаете в одном из развлекательных центров города. Какова Ваша аудитория?

– От года до… Все клиенты для нас – мальчики и девочки, независимо от возраста. Вот недавно поздравляли с днем рождения 45-летнего «мальчика», а теперь на очереди 80-летняя «девочка». Наверное, дело в том, что каждый взрослый в душе все равно остается ребенком. Мне нравится дарить людям сказку. Хочу сказать, что взрослая аудитория прекрасно воспринимает мою Бабу-ягу, ведь старшее поколение выросло на таких персонажах. Мы дурачимся с ними, как с детьми. Вообще я очень люб­лю работать одновременно с детьми и их родителями. Мальчишки и девчонки быстрее раскрепощаются, когда папа и мама также перепрыгивают через веревочку, играют, как они. Да и родители становятся другими – детьми. Это очень объединяет семью и дарит всем громадное удовольствие.