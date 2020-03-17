Бобруйские спортсмены успешно выступили на Республиканском турнире по дзюдо

12-14 марта в Гродно проходил Республиканский турнир по дзюдо среди юношей 2008-2009 гг.р. памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь В.В.Жуковского.

Из-за угрозы коронавируса на соревнования не приехали команды из России, Украины, Польши и Прибалтики. Тем не менее собралось 160 участников из всех областей и Минска.

Отлично выступили юные представители БФСО «Динамо» Бобруйска (тренеры Вадим Нонна Жуковцы).

Золотых медалей были удостоены Егор Герасименко (весовая категория 35 кг), Егор Кулиев (весовая категория 66 кг) и Артем Ковтюх (весовая категория свыше 66 кг). Серебряную медаль завоевал Давид Хомич (вес­овая категория 32 кг), а «бронза» турнира досталась Марату Сорокину (весовая категория 50 кг).