Бобруйские спортсмены успешно выступили на Республиканском турнире по дзюдо
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12-14 марта в Гродно проходил Республиканский турнир по дзюдо среди юношей 2008-2009 гг.р. памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь В.В.Жуковского.
Из-за угрозы коронавируса на соревнования не приехали команды из России, Украины, Польши и Прибалтики. Тем не менее собралось 160 участников из всех областей и Минска.
Отлично выступили юные представители БФСО «Динамо» Бобруйска (тренеры Вадим Нонна Жуковцы).
Золотых медалей были удостоены Егор Герасименко (весовая категория 35 кг), Егор Кулиев (весовая категория 66 кг) и Артем Ковтюх (весовая категория свыше 66 кг). Серебряную медаль завоевал Давид Хомич (весовая категория 32 кг), а «бронза» турнира досталась Марату Сорокину (весовая категория 50 кг).
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