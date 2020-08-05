Бобруйские спектакли в числе номинантов VI Республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия»
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Стали известны номинанты VI Республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия».
В списке есть и бобруйские спектакли – «Сиртаки» (Драматург Ольга Прусак, режиссёр-постановщик – Татьяна Троянович) и «Фестиваль тишины» (Драматург Диана Балыко, режиссёр-постановщик – Станислав Савостин).
В номинации «Лучший спектакль театра драмы для большой сцены» и «Лучший спектакль для детей и юношества» номинирован спектакль «Сиртаки».
В номинации «Лучший спектакль театра драмы для малой сцены» номинирован спектакль «Фестиваль тишины».
Финальные мероприятия конкурса пройдут с сентября по декабрь 2020 года.
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