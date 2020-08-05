Бобруйские спектакли в числе номинантов VI Республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия»

Стали известны номинанты VI Республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия».

В списке есть и бобруйские спектакли – «Сиртаки» (Драматург Ольга Прусак, режиссёр-постановщик – Татьяна Троянович) и «Фестиваль тишины» (Драматург Диана Балыко, режиссёр-постановщик – Станислав Савостин).

В номинации «Лучший спектакль театра драмы для большой сцены» и «Лучший спектакль для детей и юношества» номинирован спектакль «Сиртаки».

В номинации «Лучший спектакль театра драмы для малой сцены» номинирован спектакль «Фестиваль тишины».

Финальные мероприятия конкурса пройдут с сентября по декабрь 2020 года.