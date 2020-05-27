Бобруйские спасатели провели розыгрыш в рамках акции «Не оставляйте детей одних»

Журнал «Юный спасатель» продолжает дарить подарки детям. Именно познавательный журнал стал спонсором совместного розыгрыша от спасателей и радиостанции Zefir.fm в рамках Республиканской акции «Не оставляйте детей одних».



В социальных сетях нужно было сочинить стихотворение, употребив такие слова как «радио», «безопасность», «каникулы», «Юный спасатель», «один дома» и т.д. Самыми креативными по мнению спасателей оказались Ксения и Дарья Кричко из Бобруйска. В подарок за талантливое творчество девочки получили полугодовую подписку на журнал «Юный спасатель», а также много яркой и полезной наглядно-изобразител­ьной продукции, где можно не только подсмотреть правила безопасности, но и черпать вдохновение для новых творческих идей.