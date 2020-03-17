Бобруйские спасатели приглашают в новый тренажерный зал «101 GYM»

В Бобруйском горрайотделе по ЧС открылся еще один тренажерный зал с символичным названием «101 GYM».

Он стал прекрасным дополнением для спортивного комплекса на улице Гагарина, 46, что на территории горрайотдела (пожарная аварийно-спасательная часть №2).

Самые разнообразные тренажеры, профессиональные инструкторы и качественный подход к занятиям помогут привести ваше тело в порядок.

Светлый зал, а также приятная музыка создают атмосферу легкости и уюта для каждого посетителя.

Спасатели приглашают всех желающих в новый тренажерный зал навстречу здоровью и красивого тела.

Евгений Товстик,

инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС