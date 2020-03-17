Бобруйские спасатели приглашают в новый тренажерный зал «101 GYM»
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В Бобруйском горрайотделе по ЧС открылся еще один тренажерный зал с символичным названием «101 GYM».
Он стал прекрасным дополнением для спортивного комплекса на улице Гагарина, 46, что на территории горрайотдела (пожарная аварийно-спасательная часть №2).
Самые разнообразные тренажеры, профессиональные инструкторы и качественный подход к занятиям помогут привести ваше тело в порядок.
Светлый зал, а также приятная музыка создают атмосферу легкости и уюта для каждого посетителя.
Спасатели приглашают всех желающих в новый тренажерный зал навстречу здоровью и красивого тела.
Евгений Товстик,
инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС
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