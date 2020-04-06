Бобруйские спасатели посадили сосны

Палы травы, пожары в лесах, горение торфяников – ежегодная работа спасателей, которая побуждает прибегать работников МЧС к серьезным профилактическим методам, а порой и к административным.

Но помочь природе можно и делом. К благотворительной акции «Неделя леса» присоединились на днях работники Бобруйского горрайотдела по ЧС.

Свой вклад в посадке молодого леса внесли спасатели на территории Думановщины, что под Бобруйском. На трех гектарах они посадили более тысячи молодых сосен.

– Дело, безусловно, благое. О будущем нужно задумываться сегодня. Мы садим лес, которым будут восхищаться наши внуки и правнуки. Надеюсь, и беречь его будут по нашему примеру, – поделились впечатлениями спасатели.

Евгений Товстик,

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС