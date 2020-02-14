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Спорт

Бобруйские силовики встречаются за теннисными столами

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Бобруйские силовики встречаются за теннисными столами

В спортивном зале настольного тенниса ДЮСШ №1 проходит чемпионат Бобруйской городской организационной структуры БФСО «Динамо» по настольному теннису. В чемпионате принимают участие 11 команд коллективов физической культуры. Итоги соревнований – в ближайшем номере «Бабруйскага жыцця».

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