Бобруйские силовики встречаются за теннисными столами
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В спортивном зале настольного тенниса ДЮСШ №1 проходит чемпионат Бобруйской городской организационной структуры БФСО «Динамо» по настольному теннису. В чемпионате принимают участие 11 команд коллективов физической культуры. Итоги соревнований – в ближайшем номере «Бабруйскага жыцця».
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