Бобруйские школьники завоевали дипломы на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам

В республиканской олимпиаде по учебным предметам приняли участие 9 учащихся XI классов из учреждений образования г.Бобруйска (гимназия №1, гимназия №2, гимназия №3, СШ №№10,16, 20, 27) по учебным предметам «Химия», «Математика», «Белорусский язык и литература», «География», «История», «Испанский язык», «Немецкий язык», «Информатика».

По итогам участия в заключительном этапе республиканской олимпиады дипломами I, II, III степени награждены 4 участника, из них:

Львов Андрей, учащийся XI класса ГУО «Средняя школа №10 г.Бобруйска» по географии (учитель Канойко Светлана Григорьевна)

Некревичус Алина, учащаяся XI класса ГУО «Средняя школа №20 г.Бобруйска» по белорусскому языку и литературе (диплом II степени, учитель Яковлева Лилия Александровна)

Макуценя Дмитрий, учащийся XI класса ГУО «Гимназия №3 г.Бобруйска» по химии (диплом III степени, учитель Василевская Татьяна Николаевна)

Акулова Мария, учащаяся XI класса ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска» по немецкому языку (диплом III степени, учитель Стешенко Елена Геннадьевна).

Абсолютному победителю Львову Андрею вручен приз от Министра образования Республики Беларусь.

Победители заключительного этапа будут включены в банк данных одаренной молодежи.

ЖЕЛАЕМ УЧАСТНИКАМ УСПЕХОВ, УДАЧИ И НОВЫХ ПОБЕД!!!