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Культура

Бобруйские музыканты стали лауреатами международного конкурса в Смоленске

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Бобруйские музыканты стали лауреатами международного конкурса в Смоленске

Международный конкурс исполнителей эстрадно-джазовой и классической музыки «Хрустальная лира» прошел в Смоленске в начале марта. В нем приняли участие исполнители из 15 городов России и Беларуси. Участники выступали в шести возрастных группах и пяти номинациях. В номинации эстрадно-джазового исполнительства приняли участие учащиеся и педагоги детской школы искусств №2 Бобруйска им. В.В.Оловникова.

- Для конкурсных выступлений были подготовлены оригинальные вокальные и инструментальные композиции. Выступления участников из Бобруйска получили высокую оценку жюри. Солисты и ансамбль «MUSIC KVATRO+» вошли в число победителей, - отметили в школе искусств.

Ольга Бугаевская (фортепиано, учитель Т.П. Наркевич), Кирилл Белик (вокал, учитель О.С.Авсейко), ансамбль «MUSIC KVATRO+» (руководитель В.М. Наркевич) привезли домой дипломы лауреатов III степени. София Сказова (вокал, учитель О.С. Авсейко) стала лауретом II степени. Диплом участника получила Дарья Фадеева (фортепиано, учитель Т.П. Наркевич).

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