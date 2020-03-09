Бобруйские музыканты стали лауреатами международного конкурса «Хрустальная лира»

В Смоленской областной филармонии состоялся XIV Международный конкурс исполнителей эстрадной, джазовой и классической музыки «Хрустальная лира». В этом году конкурс принял более 150 участников из разных регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из различных городов Беларуси. Среди них учащиеся музыкальных школ, школ искусств, студенты средних специальных и высших музыкальных заведений, музыканты - исполнители. Это вокалисты, солисты-инструменталисты, а также инструментальные ансамбли, которые представили программы эстрадно-джазового или классического направления.