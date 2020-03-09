Бобруйские музыканты стали лауреатами международного конкурса «Хрустальная лира»

В Смоленской областной филармонии состоялся XIV Международный конкурс исполнителей эстрадной, джазовой и классической музыки «Хрустальная лира». В этом году конкурс принял более 150 участников из разных регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из различных городов Беларуси. Среди них учащиеся музыкальных школ, школ искусств, студенты средних специальных и высших музыкальных заведений, музыканты - исполнители. Это вокалисты, солисты-инструменталисты, а также инструментальные ансамбли, которые представили программы эстрадно-джазового или классического направления.
На открытии конкурса выступил народный артист России, педагог, композитор, знаменитый джазовый пианист Даниил Крамер, председатель жюри «Хрустальной лиры». Также оценивали мастерство исполнителей доцент кафедры сольного пения Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского , заслуженная артистка России Лариса Рудакова и председатель правления областной общественной организации «Смоленское музыкальное общество» Раиса Ермишина.
В номинации эстрадно-джазового исполнительства в творческом состязании приняли участие учащиеся и педагоги ГУО «Детская школа искусств №2 г.Бобруйска им. В.В.Оловникова». Для конкурсных выступлений были подготовлены оригинальные вокальные и инструментальные композиции. Так, учащаяся 4 класса Дарья Фадеева исполняла произведение Дж. Гершвина «Summertime» в транскрипции учителя ДШИ №2 Татьяны Петровны Наркевич. Выступления участников из Бобруйска получили высокую оценку именитого жюри. Солисты и ансамбль «MUSIC KVATRO+» вошли в число победителей, которым были вручены кубки и дипломы лауреатов:
Сказова София (вокал, учитель О.С.Авсейко) - лауреат II степени;
Бугаевская Ольга (фортепиано, учитель Т.П. Наркевич), Белик Кирилл (вокал, учитель О.С.Авсейко), ансамбль «MUSIC KVATRO+» (руководитель В.М.Наркевич) - лауреаты III степени;
Фадеева Дарья (фортепиано, учитель Т.П. Наркевич) - диплом участника.