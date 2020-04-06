Бобруйские медики проверили горожан, прибывших сегодня на автобусах из России

Бобруйскими медиками проведены медицинские осмотры граждан, прибывших из Российской Федерации.

Сегодня утром в город прибыло 3 автобуса с 75 бобруйчанами. Они осмотрены медиками. Лиц с признаками ОРИ из числа прибывших не выявлено.

Всем вернувшимся разъяснен порядок самоизоляции, вручены памятки.