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COVID-19

Бобруйские медики проверили горожан, прибывших сегодня на автобусах из России

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Бобруйские медики проверили горожан, прибывших сегодня на автобусах из России

Бобруйскими медиками проведены медицинские осмотры граждан, прибывших из Российской Федерации.

Сегодня утром в город прибыло 3 автобуса с 75 бобруйчанами. Они осмотрены медиками. Лиц с признаками ОРИ из числа прибывших не выявлено.

Всем вернувшимся разъяснен порядок самоизоляции,  вручены памятки.

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