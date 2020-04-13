Бобруйские медики на страже здоровья: «Мы работаем для вас. Берегите себя!»
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В УЗ «Бобруйская центральная больница» открыт благотворительный счет, куда могут перечислить деньги физические и юридические лица.
Назначение платежа (перевода): благотворительная помощь.
Благотворительный счет
УЗ «Бобруйская центральная больница»
УНП 700072161
213811, г. Бобруйск, ул. Гагарина,20
р/с BY56AKBB 3642 0000004997100000
ЦБУ 703 ОАО АСБ «Беларусбанк»,
г. Бобруйск, ул. Горького, 2
код AKBBBY2Х
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