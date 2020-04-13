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Бобруйские медики на страже здоровья: «Мы работаем для вас. Берегите себя!»

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Бобруйские медики на страже здоровья: «Мы работаем для вас. Берегите себя!»

В УЗ «Бобруйская центральная больница» открыт благотворительный счет, куда могут перечислить деньги физические и юридические лица.

Назначение платежа (перевода): благотворительная помощь.

Благотворительный счет

УЗ «Бобруйская центральная больница»

УНП 700072161

213811, г. Бобруйск, ул. Гагарина,20

р/с BY56AKBB 3642 0000004997100000

ЦБУ 703 ОАО АСБ «Беларусбанк»,

г. Бобруйск, ул. Горького, 2

код AKBBBY2Х

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