Бобруйские медики на страже здоровья: «Мы работаем для вас. Берегите себя!»

В УЗ «Бобруйская центральная больница» открыт благотворительный счет, куда могут перечислить деньги физические и юридические лица.

Назначение платежа (перевода): благотворительная помощь.

Благотворительный счет

УЗ «Бобруйская центральная больница»

УНП 700072161

213811, г. Бобруйск, ул. Гагарина,20

р/с BY56AKBB 3642 0000004997100000

ЦБУ 703 ОАО АСБ «Беларусбанк»,

г. Бобруйск, ул. Горького, 2

код AKBBBY2Х