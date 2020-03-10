Бобруйские боксеры вернулись из Санкт-Петербурга с победой
65 0
С 19 по 25 февраля в Санкт-Петербурге прошел Международный юношеский матч по боксу, посвященный 75-летию Победы.
С участием сборных команд России-1, России-2, Узбекистана, Санкт-Петербурга и Беларуси.
В весовой категории 46 кг. сборную команду Беларуси представлял бобруйчанин Витас Гарцуев. Воспитанник ДЮСШ «Шинник» и бобруйского училища олимпийского резерва одержал три уверенные победы над соперниками из команд России-1, России-2 и Санкт-Петербурга, уступив лишь победителю чемпионата Азии 2020 года из сборной команды Узбекистана.
Поздравляем боксера и тренерский состав: Олега Корякова, Николая Веревкина и Валерия Карпенко.
также
-
«Золото» Международного турнира завоевал юный дзюдоист из Бобруйска
-
Бобруйские боксеры вернулись из Санкт-Петербурга с победой
-
«Гимназистка, спортсменка и просто красавица…» 17-кратная чемпионка РБ, призер и чемпионка Европы и мира по шахматам Ксения Зеленцова рассказывает о своем увлечении
-
«Летчики» на высоте. ХК «Бобруйск» уступил «Авиатору» со счетом 1:4
-
На этапе Кубка IBU в «Раубичах» белорус Максим Воробей стал вторым в спринте