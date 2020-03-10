Бобруйские боксеры вернулись из Санкт-Петербурга с победой

С 19 по 25 февраля в Санкт-Петербурге прошел Международный юношеский матч по боксу, посвященный 75-летию Победы.

С участием сборных команд России-1, России-2, Узбекистана, Санкт-Петербурга и Беларуси.

В весовой категории 46 кг. сборную команду Беларуси представлял бобруйчанин Витас Гарцуев. Воспитанник ДЮСШ «Шинник» и бобруйского училища олимпийского резерва одержал три уверенные победы над соперниками из команд России-1, России-2 и Санкт-Петербурга, уступив лишь победителю чемпионата Азии 2020 года из сборной команды Узбекистана.

Поздравляем боксера и тренерский состав: Олега Корякова, Николая Веревкина и Валерия Карпенко.