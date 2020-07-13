Бобруйские боксеры — на пьедестале!

На проходившем с 6 по 11 июля в г. Гомеле Кубке РБ по боксу среди мужчин и женщин

(элита), воспитанники УО "Бобруйское государственное училище олимпийского резерва"

и ДЮСШ "ШИННИК" 17-летний Мастер спорта Александр Довнар, будучи самым

молодым участником соревнований, завоевал серебряную медаль в нелегком поединке с

победителем 2 Европейских игр Дмитрием Асановым. Бронзовой медалью пополнила

копилку Милана Нестерович . Поздравляем спортсменов и тренеров Олега Корякова и

Николая Веревкина!