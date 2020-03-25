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Бобруйские автобусы дезинфицируют каждый день

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Бобруйские автобусы дезинфицируют каждый день

Как рассказал главный инженер Бобруйского филиала Автобусный парк № 2 ОАО «Могилевоблавтотранс» Александр Гацко, салон городских автобусов дезинфицируют специальными средствами ежедневно.

При мойке машин также используются средства, в составе которых есть дезинфицирующие вещества.

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