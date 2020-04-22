Бобруйская ремесленница Лариса Лунева о целительной силе творчества и гимнастики цигун

Творчество как выход из кризиса

На этот раз наша запланированная встреча прошла в Молодежном парке в Вербное воскресенье. В начале беседы Лариса сказала, что мечтает, чтобы здесь однажды появилась аллея мастеров, где бы творческие люди города могли продавать работы. Женщина принесла показать мне васильковые венки из фоамирана, вязаные игрушки, оберег из мешковины, изящные броши-фликеры и букет цветов из гофрированной бумаги. О каждом изделии говорила так же трепетно, как и в первый раз. Творчеством занимается 5 лет, а толчком стала непростая жизненная ситуация.

– Я развелась и осталась одна с тремя детьми. Да еще на мне больной отец. Я была просто в отчаянии: на что жить? Стала искать разные варианты заработка. Знакомая подсказала идею заняться ремесленничеством, потому что видела во мне творческую жилку. Я поняла, что это действительно выход из тупика, отличное решение, которое позволит заниматься делом и одновременно смотреть за детьми и отцом. На сегодня это мой основной источник дохода, – делится Лариса.

Бобруйчанка признается: пришлось много в себя вложить – прошла многочисленные мастер-классы, до сих пор обучается тонкостям и премудростям рукоделия. Процесс это увлекательный и кропотливый. А когда идет творческий порыв, ремесленник вообще может не спать ночами. Изделия создает в сос­тоянии некоего потока – ей важен особый настрой, который использует по максимуму.

– Когда творю, включаю красивую музыку либо звуки природы. Еще могу читать мантры, чтобы наполнить работы теплом и светом. Мне важно, что человек, который их возьмет в руки, почувствует частичку души мастера, которую тот вложил в изделия, – рассказывает народный умелец.

Сегодня Лариса Лунева увлеклась плетением мандал из цветных ниток на основе обыкновенных шпажек для шашлыков. Мандала – гео­метрический символ сложной структуры, который интерпретируется как модель Вселенной, «карта космоса». Типичная форма – внешний круг, вписанный в него квадрат, а в нем внутренний круг. Квадрат поделен на 4 час­ти, пятая – центр. У каждой из них своя окраска, которая имеет определенный смысл.

– Цвет играет особую роль в нашей жизни. Зеленый символизирует сердце, белый – чистоту, розовый – любовь, желтый – здоровье, фиолетовый – связь с божественным. Плетение мандал гармонизирует человека, успокаивает, наполняет радостью. Я всем рекомендую это занятие, тем более что время сейчас очень беспокойное. Когда мы плетем, наши руки работают. А у нас на ладонях находится проекция всех органов, и рукоделие положительно влияет на состояние всего организма, исцеляет тело и дух, – утверждает мастер.

Энергия жизни

Лариса Лунева уже 11 лет практикует цигун – целостную систему, направленную на достижение и сохранение здоровья. Она включает гимнастику, дыхательные упражнения и медитативные практики. Название складывается из двух составляющих: «Ци» – поток энергии, жизненной силы, фундаментальное понятие китайской философии и «Гун» – работа, достижение. То есть буквально «цигун» можно перевести как «работа с Ци».

– Много лет назад у меня стало рушиться здоровье – не было сил, болело сердце, я теряла сознание, чем пугала детей, хотя по всем показаниям была вроде как здорова. Ходила по врачам, но никто не мог поставить диагноз. Тогда поняла: моя жизнь только в собственных руках. Стала читать книги, изу­чать восточную медицину, психологию, психо­соматику. После этого ко мне шло осознание, что все проблемы в голове. Я смогла поднять себя на ноги. А потом заболел папа. Его выписали из больницы в лежачем состоянии и сказали: «Готовьтесь, через полгода его не будет». Я с этим не согласилась и все практики, которые изучила к тому времени, стала проецировать на него. Да, он инвалид, но самое главное – он жив, – откровенничает бобруйчанка.

Лариса обучалась практикам цигун в столице, а сегодня повышает уровень с помощью онлайн-курсов у эксперта восточной медицины. Большое место в этой оздоровительной системе занимают дыхательные упражнения. Все знают, что дыхание – это жизнь. Даже интуитивно мы стремимся чаще находиться на свежем воздухе, у водоемов, в парках, лесах. Этой древней методике самовосстановления организма уже более двух тысяч лет. Болезни, несчастья, негативные переживания и стрессы пагубны для человечества, они лишают нас и сил, и здоровья, и энергии. Цигун – глубокое дыхание, несущее целительную энергию в человеческий организм и восполня­ющее растраченные ресурсы.

– Дыхание – великая сила. Когда мы глубоко и медленно дышим, мы находимся здесь и сейчас. Так же, как и творчество, это дарит гармонию, радость и спокойствие. Если у человека есть какой-то застой в организме, энергия Ци потихонечку его убирает. Все мы знаем: где наше внимание, там и энергия. Вот что сейчас происходит? Внимание людей сосредоточено на негативных новостях. Тем самым они теряют энергию. А когда ее нет, у человека ослабляется иммунитет. Это приводит к тому, что к нему притягиваются различные заболевания и вирусы. Поэтому мой совет – меньше смотреть телевизор, больше заниматься собой и здоровьем, гулять в сосновом лесу и дышать чистым воздухом. Я когда жила в Адыгее и постоянно ходила в лес, вообще не знала, что такое болезни.

С Ларисой Луневой нельзя не согласиться. Тем более правильное дыхание – отличная профилактика от инфекций. Вирусы поражают в первую очередь органы дыхания, и иметь здоровые, тренированные легкие очень важно. Специалисты говорят: иногда люди задыхаются, потому что неправильно дышат (ртом). Воздуха забирается мало, кислорода легким не хватает. Поэтому и нужно делать дыхательную гимнастику.

Больше позитива

Героиня моего повествования считает: неважно, сколько человеку лет, главное – сколько жизни в его годах. «Не имеет значения, кем ты был до этого, важно – кем ты можешь стать сейчас», – говорит Лариса. Она постоянно развивается, учится. Ее день начинается с тибетской гормональной гимнастики и дыхательных упражнений. Бобруйчанка убеждена: людям сегодня нужно больше позитива и бережнее относиться друг к другу.

– Сейчас делается большой акцент на гигиене. Это правильно. Нужно предупреждать людей, напоминать им. Но мой дедушка говорил: «Грязь в душе у человека, в мыслях». И поэтому очищать душу тоже очень важно. А чтобы не было эпидемии по всей стране, следует изменить образ жизни и мышления, – убеждена ремесленник.