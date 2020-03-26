Бобруйская принцесса спорта

Сабине Ивановой всего 7 лет, она ученица второго класса средней школы №22. В художественной гимнастике девочка делает первые шаги, но в ее копилке уже шесть завоеванных медалей. Сегодня юная спортсменка и ее мама Светлана Владимировна у нас в гостях.

– Художественная гимнастика мне всегда нравилась, – начала рассказ мама, – но в свое время заниматься этим видом спорта не было никакой возможности. И вот сейчас моя мечта воплощается в дочери. Два с половиной года назад я привела ее в секцию гимнастического клуба «Принцесса спорта», которая функционирует на базе средней школы №2, к тренеру Диане Гончаровой.

– Мне тоже очень понравились занятия художественной гимнастикой, – подхватывает за мамой Сабина, – а когда я еще и выиграла свои первые соревнования, вообще влюбилась в гимнастику. После тех соревнований, которые были в Минске, я стала заниматься не только в спортзале, но и дома.

– Правда, был нюанс, – это снова Светлана Владимировна. – Да, секции или филиалы гимнастического клуба «Принцесса спорта» есть во многих городах страны, да, для ребенка это новые друзья и впечатления, радость общения, яркие эмоции и так далее, но и соревнования проводятся только между спортсменами клуба в пределах Беларуси. А хотелось, чтобы со временем Сабина и в международных соревнованиях участвовала, мир повидала. Мы сообща приняли решение, и вот уже месяц как дочь перешла к Ренате Колодинской.

– И как «принцессу» приняли?

– Очень хорошо. Коллектив дружный, девочки сразу же стали знакомиться, обниматься. Рената мне как педагог импонирует. А Сабине понравились новые для нее акробатика и цирковая гимнастика. Мы уже и нашу младшенькую – шестилетнюю Милану – в ансамбль записали.

– Сабина, как часто ты ездишь на тренировки, какие упражнения уже осво­ила?

– Два раза в неделю мы занимаемся по часу, а по субботам у нас только художест­венная гимнастика. Мое любимое упражнение – «мостик». Еще могу «колесо» делать, на левый и правый шпагат садиться.

– А о чем мечтаешь?

– Чтобы над нашим домом быст­рее второй этаж сделали, где у меня будет своя комната-спортзал. А еще о золотой медали чемпионата мира!