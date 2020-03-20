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Спорт

Бобруйская юниорка выиграла «золото» на первенстве Беларуси по шахматам

mogilevnews.by 91 0

Бобруйская юниорка выиграла «золото» на первенстве Беларуси по шахматам

В Минске прошли первенства Беларуси по шахматам среди юниоров и юниорок. Турниры проходили по круговой системе в один круг.

В турнире юниорок, в котором приняли участие 4 шахматистки, первой стала бобруйская шахматистка Варвара Полякова. Во встречах с соперницами она выиграла 1 партию и 2 завершила вничью, набрав 4 очка.

Второе место заняла минчанка  Анна Сташиц (3, 5), третье - Ксения Норман из Гродно (3).

Варвара Полякова получила право на участие в высшей лиге чемпионата Беларуси-2020 среди женщин.

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