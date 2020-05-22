Бобруйская городская организация ОСВОД информирует

В г. Бобруйске в 2019 году спасено 45 человек, из них 15 несовершеннолетних, предупреждено 89 человек, из них 63 несовершеннолетний. На водоёмах области за 2019 год утонуло 48 человек / 4 несовершеннолетних, из которых 8 человек утонуло в г. Бобруйске / 1 несовершеннолетний.

Мрачная статистика должна стать серьёзным предупреждением всем людям при общении с водой и должна заставить нас уважать Правила поведения на воде, выстраданные и написанные ценой жизни многих людей.

Основными причинами гибели людей на водоемах является нарушение правил поведения на воде:

1. Купание на водоёмах, непредназначенных для этих целей (диких пляжей), как правило, все несчастные случаи происходят именно в таких местах. В 2019 году на «Гусином лугу» непредназначенном для купания утонул 14-летний мальчик.

Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрена Статья 23.63 Купание в запрещенных местах.

Купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин.

2. Купание в нетрезвом состоянии. Алкоголь расширяет сосуды человека и как только тот заходит в воду, тело охлаждается, сосуды сужаются, и клеткам организма не хватает кислорода. Человек теряет контроль над своим телом и начинает тонуть. Нередко нетрезвый человек тонет в мелких водоёмах, лужах, канавах и т.п.

3. Неумение плавать. Не умея плавать, входить в воду выше пояса не рекомендуется, так как дно имеет рельефную форму и небольшая ямка

10-15 см. глубиной, может обернуться трагедией.

4. Ныряние с берега. Так как это приводит к тяжёлым травмам и гибели людей. Так на «гусином пляже» в 2006 году погиб школьник, который при нырянии сломал шею и утонул.

5. Часто причиной гибели является судорога, вызванная переохлаждением, переутомлением мышц. При судорогах старайтесь изменить способ плавания, что бы уменьшить нагрузку на эти мышцы и ускорить их расслабление.

6. Плавание с переполненным желудком. Купаться следует не ранее чем через 1,5-2 часа после приема пищи, но так же нельзя плавать на голодный желудок.

7. Недосмотр взрослых. Дети могут утонуть в неглубокой яме, в луже, в корыте, в колодце, в надувном бассейне. В 2014 году 3-х летний ребёнок утонул в бочке с водой, закопанной на приусадебном участке; 1,5 года мальчик утонул в «Копанке» на приусадебном участке. В 2015 году ребенок провалился под лёд и погиб; восьмимесячный ребенок утонул в домашней ванне.

8. Есть целый ряд болезней, при которых купание допускается лишь со значительным ограничением или запрещается вовсе. К таким болезням относятся: сердечнососудистые (возможны остановка кровообращения при резкой перемене температуры, приступы стенокардии при купании в горячей воде в ваннах и т.р.); склонность в обморокам, припадкам эпилепсии.

На территории города Бобруйска находится много водоёмов: р. Бобруйска, Копанка (район городского парка), озера Шаманки, озеро СОК «Шинник», карьеры в Туголице и основной водоем река Березина, её протяженность через город более 20-ти км, среднее течение 0,8 - 1м/с, поэтому вопрос об обеспечении безопасного купания стоит особенно остро.

Безопасность в нашем городе обеспечивается тремя спасательными станциями, зона действия каждой r – 1200м, зона спасания r – 600 м. На территории пляжей дно обследуется водолазами, очищается от мусора и посторонних предметов. На глубине 1.1- м-1.30м. выставляются буйки, за которые заплывать нельзя! За буями находится тот участок реки, по которому ходят суда, катера, водные мотоциклы, по которому спасательный катер может мчаться по тревоге.

Разрешено купание только в зоне действия спасательных станций и постов - городского пляжа (район санатория им. В. И. Ленина), пляжа в районе 6-ого микрорайона, пляжа у озера санатория «Шинник», на других водоемах нашего города купание запрещено! Пляж в районе Форштадта без права купания, т.к. перенесен от спасательной станции №3 к ЖД мосту и находится вне зоны действия спасательной службы, что повлекло за собой гибель людей ( в 2014 г. на этом пляже утонуло 3 человека, в 2013 г.- 2 чел., 2012 г.- 3 чел.).

Запрещается:

- плавать на матрасах, кругах и камерах, досках, т.к. течение на реке достаточно быстрое; купаться в темное время суток и во время грозы, в нетрезвом состоянии, в незнакомых местах.

Рекомендуется:

- если вы попали на сильное течение, не плывите против него, а старайтесь по течению приблизиться к берегу.

- оказавшись в водовороте, не теряйтесь, наберите в лёгкие побольше воздуха, погрузитесь в воду, сделайте рывок в сторону по течению и всплывайте.

- запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков, чтобы не запутаться еще больше. Лучше лечь на спину и постараться с помощью спокойных плавных движений выплыть в ту сторону, откуда вы приплыли. Если это не поможет, подтяните ноги и осторожно освободитесь от растений руками.

- пользуясь лодками, не перегружайте и не раскачивайте их, не садитесь на борта, не пересаживайтесь с места на место или из одной лодки в другую во время движения. Наличие в лодке спасательных средств (кругов, жилетов, поясов) обязательно!!!

Напоминаем:

-в зоне действия спасательных станций города Бобруйска не утонул ни один человек.

- соблюдение правил поведения у воды и на воде, спасёт Вашу жизнь и жизнь Ваших близких.

Изучите и выполняйте Правила охраны жизни людей на водах Республики Беларусь.

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