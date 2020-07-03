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ІІІ-я городская выставка-конкурс цветочных композиций и букетов «Цветы для Святой Елисаветы» приглашаем принять участие

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ІІІ-я городская выставка-конкурс цветочных композиций и букетов «Цветы для Святой Елисаветы» приглашаем принять участие

За окном лето в самом разгаре, а значит скоро будет праздник, который становится уже традиционным и  посвящается  святой преподобномученице Великой княгине Елисавете. Этот праздник объединяет людей, которые продолжают добрые дела Великой княгини.

Мы приглашаем всех неравнодушных, отзывчивых,  творческих людей  принять участие в ІІІ-ей городской  выставке-конкурсе цветочных композиций и букетов «Цветы для Святой Елисаветы». Организаторами выставки-конкурса являются Бобруйская епархия Белорусской Православной Церкви и Бобруйская городская организация ОО «Белорусский союз женщин». Подготовку и проведение выставки-конкурса осуществляют: Духовно-просветительский  центр прихода храма святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы и учреждение культуры  «Центр досуга и творчества г. Бобруйска».

Выставка-конкурс состоится 17 июля с 14.00 до 20.00  и 18 июля с 9.00 до 20.00 в Духовно-просветительском центре прихода храма святой преподобномученицы Великой Елисаветы (по адресу: г. Бобруйск, ул. Красноармейская, д.65). Экспонаты для выставки-конкурса доставляются 17 июля с 12.00 до 16.00 в Духовно-просветительский  центр.

Цветочные композиции и букеты оформляются из живых цветов в произвольной форме. При составлении букетов и композиций можно использовать различные декоративные элементы и аксессуары. Работы предоставляются с этикетками (10см*10см), на которых указывается: название работы, ФИО автора (исполнителя), место работы (учебы), адрес проживания, контактный телефон.

В работах должно просматриваться:

- художественное решение композиции,

- оригинальность художественного замысла,

- гармоничность и творческая индивидуальность;

Допускается участие с храмовыми композициями из искусственных цветов или смешанные композиции.

Мы ждем Вас.  Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 71-55-10.

Методист УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» - Ирина Соколовская.

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