Бобруйская «Белшина» втрое сократила убытки по итогам работы за прошлый год

В то же время предприятие снизило и выручку от реализации продукции с 785 до 686 миллионов рублей.

Напомним, на «Белшину» недавно назначен новый генеральный директор. Им стал Андрей Бунаков, который ранее занимал должность зампредседателя концерна «Белнефтехим».