Бобруйская «Белшина» втрое сократила убытки по итогам работы за прошлый год
mogilevnews.by 90 0
Бобруйское ОАО «Белшина», согласно данным, размещенным на Едином портале финансового рынка, сократило чистый убыток по итогам работы за 2019 год со 131 до 38,8 миллиона рублей.
В то же время предприятие снизило и выручку от реализации продукции с 785 до 686 миллионов рублей.
Напомним, на «Белшину» недавно назначен новый генеральный директор. Им стал Андрей Бунаков, который ранее занимал должность зампредседателя концерна «Белнефтехим».
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