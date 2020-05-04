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Экономика

Бобруйская «Белшина» втрое сократила убытки по итогам работы за прошлый год

mogilevnews.by 90 0

Бобруйская «Белшина» втрое сократила убытки по итогам работы за прошлый год

Бобруйское ОАО «Белшина», согласно данным, размещенным на Едином портале финансового рынка, сократило чистый убыток по итогам работы за 2019 год со 131 до 38,8 миллиона рублей.

В то же время предприятие снизило и выручку от реализации продукции с 785 до 686 миллионов рублей.

Напомним, на «Белшину» недавно назначен новый генеральный директор. Им стал Андрей Бунаков, который ранее занимал должность зампредседателя концерна «Белнефтехим».

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