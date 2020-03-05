«Бобруйскагромаш» заключил контракты на поставку сельхозтехники в РФ

В трех специализированных выставках в регионах России участвовало в феврале предприятие «Бобруйскагромаш». Экспозиции выпускаемых им сельхозмашин были представлены на форумах «Татагроэкспо» (г. Казань), «Волгоградский АгроФорум» (г. Волгоград) и «Интерагромаш» (г. Ростов-на-Дону).

Кроме серийно выпускаемой техники аграрии могли познакомиться и с новой продукцией «Бобруйскагромаша». В частности, на выставке в Казани экспонировался измельчитель-упаковщик влажного зерна ИУВЗ-20М, в Ростове-на-Дону -- пресс-подборщик ПРФ-145, машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-11 и полуприцеп ПСТ-12.

Новинки вызвали большой интерес у посетителей выставки. К примеру, одно из крупнейших в Татарстане сельхозпредприятий заинтересовалось приобретением измельчителя-упаковщика влажного зерна ИУВЗ-20М для замены отработавшего ресурс западноевропейского аналога.

Как отметили на предприятии, в ходе выставок заключены контракты на поставку техники потребителям в Поволжском и Южном федеральных округах.

mogilevnews.by