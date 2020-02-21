«Бобруйскагромаш» в этом году начнет выпускать технику для прессования лубяных культур

Технику для прессования лубяных культур начнут выпускать в ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» в нынешнем году. Об этом БЕЛТА рассказала генеральный директор холдинга Надежда Лазаревич.

«Машина для лубяных культур будет создаваться на базе уже имеющегося пресс-подборщика для льна. Поставляться она будет исключительно за рубеж. Уже определены рынки сбыта новой техники - Россия и Украина», - отметила гендиректор.

Презентовать новый экземпляр сельскохозяйственной техники планируется на выставке «Белагро», которая пройдет в Минске 2-6 июня.

Кроме этого, «Бобруйскагромаш» в текущем году планирует увеличить объемы производства энергонасыщенной техники. «Сейчас наши области закупают именно энергонасыщенную сельскохозяйственную технику и им нужно прицепное оборудование большего размера. Этому направлению деятельности мы уделяем особое внимание и наращиваем гамму оборудования, которое необходимо для эффективной работы с более мощными тракторами», - подчеркнула Надежда Лазаревич.

Она добавила, что сельскохозяйственная техника, произведенная холдингом, работает более чем в 50 странах мира. Машины белорусского производства помогают аграриям в Европе, Азии, Африке, Северной, Центральной и Южной Америке. В этом году планируется освоить рынки Египта, Мадагаскара, Сербии и Сирии.

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» производит более 150 наименований сельскохозяйственной техники. Сейчас в состав холдинга входит УКХ «Бобруйскагромаш», «Бобруйсксельмаш», «Оршаагропроммаш», «Технолит Полоцк», Молодечненский станкостроительный завод и «НИИстромавтолиния». В этом году из состава холдинга выйдет «Технолит Полоцк», на его место придет Брестский электромеханический завод.