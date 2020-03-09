«Бобруйскагромаш» планирует организовать сборочное производство тракторных прицепов в Украине

Договоренность об этом достигнута по итогам переговоров, проведенных в ходе визита делегации ПрАО «Нежинсельмаш» (Черниговская область) на бобруйский завод. Было также подписано лицензионное соглашение и контракт на поставку в Украину машинокомплектов тракторных прицепов для сборки на производственных мощностях «Нежинсельмаша». Кроме того была обсуждена возможность и целесообразность организации сборочного производства прицепных загрузчиков кормов на базе «Бобруйскагромаша».

В течение ближайших шести месяцев в адрес «Нежинсельмаша» будет осуществлена поставка не менее 60 машинокомплектов тракторных прицепов. Отгрузка первой партии запланирована в апреле.