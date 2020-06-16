Бобруйск ждал Ирину Муравьеву, но спектакль «На струнах дождя» отменен
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Как сообщает Могилевский областной театр драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича, все билеты остаются действительными. О дате переноса спектакля сообщат позже.
За возвратом денег, обращайтесь в кассу театра.
16 июня бобруйчане должны были увидеть интригующую комедию с известными актерами Ириной Муравьевой, Евгением Кулаковым и Светланой Чилей.
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