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Бобруйск ждал Ирину Муравьеву, но спектакль «На струнах дождя» отменен

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Бобруйск ждал Ирину Муравьеву, но спектакль «На струнах дождя» отменен

Как сообщает Могилевский областной театр драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича, все билеты остаются действительными. О дате переноса спектакля сообщат позже.

За возвратом денег, обращайтесь в кассу театра.

16 июня бобруйчане должны были увидеть интригующую комедию с известными актерами Ириной Муравьевой, Евгением Кулаковым и Светланой Чилей.

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