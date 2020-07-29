Бобруйск с рабочим визитом посетил Министр ЖКХ Республики Беларусь Андрей Хмель

В рамках рабочей поездки Глава Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель посетил Филиал «Бобруйскводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал». Для Андрея Валерьевича была подготовлена экскурсия по предприятию, в ходе которой он познакомился с современным оборудованием и побывал в музее воды.

После этого Глава ведомства пообщался с коллективом и обсудил насущные вопросы, касающиеся организации водоснабжения и водоотведения с учетом региональных особенностей. Еще одна встреча состоялась в УКПП ЖКХ БобруйскЖилКомХоз.

– Наша задача – услышать мнения людей на местах, в том числе профессионалов. Хочется отметить, что Бобруйск радостно встретил нас чистыми и ухоженными улицами. Посещать такие города очень приятно. Нужно сказать, что это тренд Беларуси, и задача нашего Министерства, а также руководителей на местах, этот тренд поддерживать. Бобруйск – самый большой город по величине после областных центров. Очень важно, что городские власти уделяют внимание благоустройству и наведению порядка на земле. Это необходимо, прежде всего, для людей, которые здесь проживают, – отметил Андрей Валерьевич.