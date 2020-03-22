Бобруйск простился с Почетным гражданином города, директором ПУП «Универсал Бобруйск» Владимиром Авчинником
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Фотографии: Александр Анташкевич
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