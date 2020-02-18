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Бобруйск отметит День защитников Отечества и Вооруженных Сил 19 и 21 февраля

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Бобруйск отметит День защитников Отечества и Вооруженных Сил 19 и 21 февраля

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

19 февраля 2020 года

15.00
УК «Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск)»		Праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

21 февраля 2020 года

12.00-12.15Возложение венков и цветов к мемориалу воинам-освободителям по ул. Минской
12.30Возложение венков и цветов, торжественное прохождение воинов Бобруйского гарнизона (площадь Победы)
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