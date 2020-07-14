Бобруйщина на фестивале «Купалье»

Традиционно Александрию посетила и делегация предприятия ОАО «Красный пищевик» во главе с его директором Сергеем Анюховским.

«Купалье», которое проходило на берегу Днепра на границе Могилевской и Витебской областей в 11-ый раз, вновь удивило присутствующих организацией и размахом. Пусть эпидемиологическая обстановка в стране и внесла определенные коррективы, мероприятие все равно стало одним из самых крупных культурных событий этого лета в Европе и собрало гостей со всех уголков страны и ближнего зарубежья.

«Александрия собирает друзей», по словам заместителя премьер-министра страны Игоря Петрушени, это «фестиваль и культурный бренд страны, которой мы гордимся». О важности подобных мероприятий рассказал и директор «Красного пищевика», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Анюховский:

– Бывают случаи, когда ждешь какого-то события с нетерпением, готовишься к нему заранее. «Купалье» на Могилевщине – одно из них. Наше предприятие – постоянный гость праздника в Александрии, ведь это лучшая возможность рассказать о нашей продукции людям со всей страны, похвалиться достижениями, увидеть, чем живет и чем удивляет наш белорусский народ. Беларусь – самобытное государство со своими традициями, и отрадно, что «Купалье» вызывает у жителей страны неподдельный интерес. Нам нравится быть частью этого праздника, и мы обязательно посетим Александрию в следующем году, чтобы снова поделиться с белорусами своими сладкими новинками.

К слову, зона «Красного пищевика» традиционно не была обделена вниманием гостей фестиваля: каждый желающий мог выиграть у колеса Фортуны крутой приз, получить профессиональный аквагрим и сфотографироваться на память в фотокабине . И самое главное – гости могли лично убедиться, что продукция «Красного пищевика» не просто так носит название одного из лидеров производства качественной и полезной сладкой продукции, ведь лучшие бренды предприятия были в свободной продаже.

Апогеем второго дня стала торжественная церемония награждения передовиков АПК Могилевской области. Лучшие представители агропромышленного комплекса были отмечены почетными грамотами, нагрудными знаками отличия Министерства сельского хозяйства и продовольствия «За заслугi ў сельскай гаспадарцы» и юбилейными медалями «100 лет органам государственного управления сельским хозяйством и продовольствием Беларуси», а также благодарностями, денежными премиями. Заслуженные награды на торжественном мероприятии вручали заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.

Среди награжденных — и представители Бобруйского района. Так, Игорю Алексеевичу Михаленку, главному инженеру СПК «Гигант», вручена юбилейная медаль «100 лет органам государственного управления сельским хозяйством и продовольствием Беларуси».

Иван Васильевич Канавалов, тракторист-машинист ОАО «Михалевская Нива», за плодотворный и добросовестный труд, высокий профессионализм, достижение значительных результатов в сельскохозяйственном производстве награжден Благодарностью Могилевского облисполкома.

В рамках церемонии почетных грамот и благодарностей облисполкома удостоены все, кто внес значительный вклад в организацию работы по созданию мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» в д. Борки Кировского района, который открыли 20 июня текущего года. Среди них — Александр Федорович Журавлев, начальник Брожского базисного питомника ГЛХУ «Бобруйский лесхоз».

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